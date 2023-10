Desde que se anunció una nueva edición del festival de música electrónica Creamfields, sabíamos que iba a ser un gran espectáculo para todo el público chileno y extranjero. Desde el año 2004 que se realiza este increíble festival en nuestro país y año a año sorprende más a su público con diversos escenarios y experiencias que se quedan en la memoria de los miles de asistentes.

El line up de este año sin duda prometía una fiesta interminable, grandes Dj ‘s llegaron a Chile para disfrutar con sus seguidores y de los magníficos escenarios que hubieron en Creamfields.

Creamfields 2023: Una experiencia única para recordar y repetir

Durante la jornada del sábado 14 de octubre desde muy temprano las personas se comenzaron a reunir en el centro de la Capital para llegar hasta el Club Hípico y vivir una experiencia inolvidable. Desde las 13 horas los 8 grandes escenarios comenzaron a recibir a los primeros DJ’s y asistentes, Dj Plastik, B-Low, Sepha, Lorea Manz, Galgo, Zevlad, Dj Noovydi y Enemigo fueron los primeros en recibir a los primeros asistentes que iban llegando al festival.

Con alrededor de 25° grados en la Capital el ambiente se iba prendiendo cada vez más en los escenarios Main Stage, Alternative, Cream, Feral, BudX, Neo, Chill Out, y Grieta. El calor no fue un impedimento para que las miles de personas disfrutaran a todo sol del increíble line up del festival de música electrónica más grande de Chile.

Alrededor de las 15:20 horas se encontraba en el Main Stage el DJ chileno Francisco Allendes, quién inició con un increíble set de música electrónica, minutos más tarde invitó al escenario al Dj Pablito Pesadilla, además de la cantante urbana chilena Loyaltty, para interpretar una versión renovada de su hit Chapetona. Pero no fue la única cantante en subir al Main Stage junto a Allendes ya que también subió al escenario a Mariana Bfly para cantar Beso de tres.

El line up en los diversos escenario seguía corriendo a la perfección hasta que llegó el turno del Dj neerlandés Sam Feldt, quién tocó un increíble set de house con diversos temas de su repertorio como Summer on you, Runaways, 2 Hearts y muchos más que prendían el ambiente y al público que bailaba junto al DJ.

Las mujeres siguen tomando fuerza en los diversos géneros musicales y en los distintos escenarios y Creamfields no fue la excepción ya que se presentaron Soulfia, Lizz, Vlntna B, Sole Guzman, Lady Shaka, Lore Manz, y Dj Plastik, cada una de ellas demostró gran empoderamiento y talento en el escenario.

Otra presentación que se esperaba en el Main Stage fue la del Dj danés, Morten quién se tocó un perfecto set de dance y electrónica tocando sus más grandes hits como Titanium, Make It to Heaven, entre otros. A pesar de no saber español comentó durante el show la increíble energía que sentía del público chileno y se bajó encantado de todos los asistentes que presenciaron su show.

Alrededor de las 18:20 horas se subió al escenario principal el reconocido DJ y productor Steve Aoki, quién en cada país sorprende con su calidad musical y energía. Su electro house y el hard techno hipnotizó a los asistentes que disfrutaban bailando, hasta que llegó el esperado momento de su espectáculo dónde lanza un pastel a los asistentes del público que se encuentran de cumpleaños.

El atardecer iba llegando y los Dj más reconocidos comenzaron a tocar en los diversos escenarios prendiendo al público en todo momento para el show final, las luces de los escenarios y el ambiente en el festival hacían toda una atmósfera de diversión total. Un DJ chileno que sorprendió en el stage Neo fue DJ Ram que cautivo con su set de música electrónica y reggaetón nuevo junto al old school que no podía faltar en Chile.

A las 20:30 horas fue el turno de Afrojack en el escenario principal, Hero, Rock the house, Take Over Control fueron uno de los temas que se escucharon en el Club Hípico, el show final del Main Stage fue el de Tiesto, el Dj neerlandés que nuevamente se presentó en Creamfields para hacer bailar al público chileno con su increíble set que junto a las pantallas y luces del escenario mostraban un espectáculo de alto nivel.

Para cerrar el festival de la mejor manera en el cielo se vieron diversos drones con luces que iban haciendo diversas figuras, como un corazón, estrellas, además de palabras que generaban un ambiente único en medio de una cálida noche de primavera en la Capital.

Pero eso no fue lo único para finalizar el gran festival, ya que desde arriba del escenario principal salieron diversos fuegos artificiales sin sonido que iluminaron todo el cielo del Club Hípico, para luego anunciar la próxima edición de Creamfields que será el 16 y 17 de noviembre de 2024.