El festival de música electrónica Creamfields vuelve con una nueva edición en nuestro país. Luego de una exitosa versión del 2022 los fanáticos del género esperan con ansias el evento para volver a vivir una experiencia única rodeado de grandes exponentes del género musical.

Con aún un line up por revelar, el evento pronto comenzará su venta de entradas para aquellos que buscan adquirir sus tickets de manera anticipada.

¿Dónde se realizará Creamfields 2023?

Creamfields Chile 2023 se realizará en el Club Hípico de Santiago este próximo 14 de octubre del presente año. Con más de siete escenarios y con diversas carpas repartidas por todo el lugar los asistentes podrás de disfrutar de una fiesta sin igual.

Hay que recordar que el año pasado el evento se realizó en Espacio Riesco y tuvo una duración de dos días, realizado el 5 y 6 de noviembre de 2022.

La venta de entradas para el show se realizará el próximo miércoles 31 de mayo y podrás comprarlas mediante Puntoticket a partir de las 12:00 horas del día.

Con más de 50 DJs en 10 horas de música, el evento realizará su décimo octava edición en nuestro país y ya se encuentra preparando el show que tiene tres tipos de entradas disponibles para sus asistentes.

Estos corresponden a Ticket general que para la venta Early Bird tiene un valor de $66.375 pesos, Hospitality Village que en Early Bird tiene un valor de $119.250 pesos y VIP Deck que tiene un valor de $174.938 pesos en venta Early Bird.

Cada uno de los tickets tiene distintos beneficios, los que puedes revisar a continuación AQUÍ.

Mientras line up no se ha revelado y esperamos la confirmación de los artistas te podemos decir que en versiones anteriores se presentó el DJ Steve Aoki, Sub Zero Project, Bizarrap y David Guetta, entre otros.