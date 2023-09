Creamfields es uno de los eventos de música electrónica más conocidos internacionalmente. El festival que nace en el 1998 en Liverpool, concreta una experiencia completa e inolvidable para los seguidores del género, y Chile no es la excepción. Asimismo, si quieres asistir al espectáculo pues, te contamos todos los detalles en exclusiva, sobre las entradas disponibles y la asistencia del público para ese día.

¿Estará lleno total? Las entradas disponibles para Creamfields

Solo quedan las últimas entradas para Creamfields, el evento que se realizará próximamente en Santiago. De ese modo, Alejandra Caballero, productora ejecutiva Creamfields, reveló detalles sobre la preparación del espectáculo.

“Estamos muy cerca de hacer Sold Out, a los asistentes que no han comprado su entrada les recordamos que Creamfields Chile ha agotado sus tickets en sus últimas 4 versiones de festival. Vip Deck ya está sold Out hace varias semanas”.

“A las personas que no han comprado, les decimos que será memorable, que no queremos que ningún fan se pierda esta celebración ya característica de Chile, le hemos puesto todo el empeño y las ganas para sacarla del estadio y estamos seguros de que resultará increíble”, declara Alejandra Cabellero.

Por otro lado, también fue consultada sobre los preparativos de la edición de este año, señalando la existencia de dos nuevos escenarios.

“Los preparativos van muy bien, ya entramos a montar al Club Hípico y la verdad es que promete mucho esta 18° edición. Para este año hemos pensado en todos y nos hemos preocupado por tener espacios para que los asistentes puedan disfrutar a lo grande. estaremos presentando nuevos escenarios este año: el NEO (social clubbing) y FERAL (Techno) que prometen un espacio para una audiencia en crecimiento en Chile. Además de estar trabajando en los mejores estándares de producción que nos caracterizan”.

¿Cuál es el Line Up de Creamfields?

El evento que se realizará en Club Hípico este 14 de octubre, tendrá a Tiësto, Steve Aoki, Afrojack y Porter Robinson como los artistas que encabezan el line up (o cartel de invitados).

Quienes los acompañarán son: Agents of Time, Âme, Andrea Oliva, B Jones, Black Tiger Sex Machine, Cesqeaux, D-Block & S-Te-Fan, Da Tweekaz, Eats Everything y Francisco Allendes, Frontliner, Ghastly, Ida Engberg, Joris Voorn, Kölsch, Morten, Nicole Moudaber, Onyvaa, Radical Redemption, Sam Feldtm y Shimza, también serán parte de la cita, que sumará a los nacionales Ricardo Molinari, B-Low, 5 Universos B2B, Cytrax, Plastik, Felipe Venegas, Lore Manz, Magnuz, Sepha, Sistek y Wask.