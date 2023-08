Continúan los eventos musicales en nuestro país y el próximo 14 de octubre en el Club Hípico se llevará a cabo Creamifields, uno de los festivales de música electrónica más grandes del país.

Este año el line up no decepcionó y se presentarán Tiësto, Steve Aoki, Afrojack, Porter Robinson, Agents of Time, Âme, Andrea Oliva, B Jones, Black Tiger Sex Machine, Cesqeaux, D-Block & S-Te-Fan, Da Tweekaz, Eats Everything y Francisco Allendes, entre otros, en total son más de 50 dj’s los que tocaran en este mega evento.

Los asistentes podrán disfrutar de 7 increíbles escenarios al aire libre, en carpas con grandes estructuras y grandes pantallas para vivir una experiencia completa. Conoce a continuación los precios disponibles para el festival de música electrónica más grande del mundo.

¿Cuáles son los precios de las entradas para Creamfields?

Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket y los precios son los siguientes:

Ticket General

Venta 4: $84.938

Venta 5: $94.500

Hospitality Village

Con acceso diferenciado y a un costado del Main Stage:

Venta 4: $144.000

Venta 5: $154.688

Vip Deck

Tendrás acceso a una vista 360°al festival desde las alturas y libre acceso al hospitality village:

Venta 4: $199.688

Venta 5: $209.813

Para Creamfields Chile existen tres tipos de entradas:

General: 7 escenarios + 50 DJ’s en 10 horas de música

Hospitality Village: Acceso diferenciado y a un costado del Main Stage.

VIP Deck: Vista 360° al festival desde las alturas y libre acceso al Hospitality Village.

¿Cómo llegar a Creamfields Chile 2023?

El evento de música electrónica se realizará en el Club Hípico ubicado en Avenida. Blanco Encalada 2540, Santiago. Para llegar en transporte público puedes tomar las siguientes micros: 119, 506, 506V, 507, 509, Buses Paine y Transcentro.