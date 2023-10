¿Vas a Creamfields Chile 2023? Estos son los horarios del line up y cómo llegar al evento

¡Ha llegado el día que muchos estaban esperando! El festival de música electrónica más importante, se presentará en Chile con su nueva edición 2023. Hablamos del destacado evento Creamfields, el cual se presentará mañana en Santiago. Por ese lado si asistirás al espectáculo, entonces atenta/o a los horarios, line up y cómo llegar al evento.

¿Cuáles son los horarios de Creamfields Chile 2023?

A continuación, damos a conocer los horarios de Creamfields Chile 2023.

Este año, Creamfields Chile presenta un variado repertorio de géneros electrónicos que van más allá del techno y el house, brindando a los amantes de la música la oportunidad de explorar nuevos sonidos y artistas emocionantes. Asimismo, en esta nueva edición, los asistentes podrán disfrutar de nuevas sorpresas musicales que el festival tiene disponible para su público, el cual sin duda, vivirá una experiencia sonora en los diversos escenarios.

¿Cuál es el line up de Creamfields Chile 2023?

Esta nueva edición de Creamfields Chile 2023, cuenta con artistas consagrados junto con promisorios exponentes, que permitirán crear una experiencia legendaria para los amantes de la electrónica: Tiësto, Steve Aoki, Porter Robinson, Afrojack, Agents of Time, Âme, Andrea Oliva, B Jones y Black Tiger Sex Machine.

Además de Cesqeaux, D-Block & S-Te-Fan, Da Tweekaz, Eats Everything, Francisco Allendes, Frontliner, Ghastly, Ida Engberg, Joris Voorn, Kölsch, Morten, Nicole Moudaber, Onyvaa, Radical Redemption, Sam Feldtm y Shimza.

Y eso no es todo, porque se presentan grandes exponentes nacionales del género como: 5 Universos B2B, Ricardo Molinari, B-Low, Cytrax, Plastik, Felipe Venegas, Lore Manz, Magnuz, Sepha, Sistek y Wask.

¿Quedan entradas disponibles para Creamfields Chile 2023?

Para la suerte de quienes no han comprado sus entradas para Creamfields Chile 2023, tenemos la excelente noticia de que aún quedan tickets disponibles para disfrutar de este gran evento que se realizará en el Club Hípico de Santiago.

La entrada disponible es Venta General con un valor de $94.500 con valor incluido.

¿Qué incluye la entrada General?

La entrada general incluye lo siguiente:

Acceso a siete escenarios simultáneos, dentro de ellos, nuestro Main Stage.

Activaciones de todas las marcas que te sorprenderán en todo momento.

Baños y servicios para tu comodidad.

Coctelería y gastronomía variada para todos los gustos.

Puntos de hidratación para decirle chao al calor y hola, a seguir bailando.

Show ending al final del día para hacer brillar todos tus sentidos.

¿Cómo llegar a Club Hípico?

El Club Hípico se encuentra en la dirección Av. Almte. Blanco Encalada 2540, en la ciudad de Santiago. Es importante señalar que, desafortunadamente, no hay ninguna estación de metro en las proximidades del lugar. Por lo tanto, la forma más conveniente de llegar a este destino es utilizando un automóvil particular, aunque es relevante destacar que no existe disponibilidad de estacionamiento en el sitio. Otra opción es hacer uso del sistema de transporte público Transantiago, que incluye una red de autobuses rojos que conecta diversas zonas de la ciudad y puede ser una alternativa para llegar al Club Hípico.

Las micros son: 119-506-507.