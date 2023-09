Durante una nueva gala de eliminación nuevamente Gran Hermano se posicionó en el primer lugar del rating de lo más visto en la televisión chilena, un intenso capítulo pudieron presenciar los televidentes luego de saber que Rubén fue expulsado de la casa tras ser acusado por Scarlette de haberle realizado tocaciones mientras dormía.

Además se conoció la nueva eliminada de la casa, por lo que Mónica debió abandonar por decisión del público, salvando a Constanza y Pincoya. Pero eso no fue todo ya que las salvadas de esta semana nuevamente tuvieron una intensa conversación.

Cony y Pincoya tuvieron una nuevo discusión en Gran Hermano

Antes del domingo de eliminación Cony y Jennifer (Pincoya) tuvieron una conversación sobre la cercana relación que la oriunda de Chiloé estaba teniendo con Alessia, “Andas de amiguita con ella. Dijo que la fuiste a consolar de no sé qué hue… Ella es la que más quiere que me vaya cagando”, le comentó Capelli.

Mientras Cony seguía enfrentando a Jennifer, ella le aseguró que Alessia la votará en la próxima nominación, “eso no importa, si la andas elevando todo el rato”, insistió Cony, a lo que Jennifer le rebatió: “Si yo juego con los cabros, te enojas, pero cuando tú lo haces, nadie se puede enojar. Ayer te vi en el merequetengue”.

Cony seguía enfrentado a Pincoya y aseguró que no es lo mismo jugar, que conversar algo sentimental. “El otro día estuviste hasta la madrugada hablando”, afirmó. “Yo puedo hablar con ellas, pero sé cómo son. Alessia sabe que cuando no sea líder, le voy a tirar 15 votos“, le argumentó Jennifer.

En ese momento, la discusión comenzó a subir de tono. “¡Haz la huea que quieras, pero no me obligues a hacerlo! No seamos hipócritas tampoco”, señaló la bailarina. Enojada con la reacción de su amiga, Pincoya le gritó: “¡No te pesco más! ¡Para tu huea hueon! Para tu show, seremos muy amigas, pero no me digas cosas feas“.

La reconciliación de Cony y Pincoya: