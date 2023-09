Scarlette y expulsión de Rubén de Gran Hermano: "No quiero que esta situación me defina"

El momento más complejo de todo el programa vivió este fin de semana Gran Hermano, específicamente una participante. Y es que fuera del show de la pantalla, Scarlette Galvez vivió una terrible situación con Rubén.

Y es que este sábado se alcanzó a ver una conversación entre ambos, donde la jugadora que apenas entró hace una semana lo acusó de tocarla durmiendo. Esto fue lo que se pudo escuchar antes de que cortaran la transmisión en vivo.

A raíz de eso, la producción emitió un comunicado este domingo informando la suspensión de Rubén mientras se investigaba la acusación. Además, ambos recibieron contención psicológica.

Finalmente esta noche los animadores del programa confirmaron lo inevitable: Rubén fue separado para siempre de Gran Hermano.

¿Qué dijo Scarlette en Gran Hermano?

Luego de la noticia, Diana y Julio César se comunicaron con la casa para conocer cómo estaba Scarlette. Además de entender tanto su sentir como si quería o no continuar en el programa tras el incómodo momento al que fue sometida.

“Es un tema super delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien ni enlodar al programa. A muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incomodas y pasadas a llevar. Agradecida de mis compañeros que me creyeron y me apoyaron”, fueron las palabras al inicio de la joven.

Sobre sus ganas por continuar, explicó que “quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y contenta con el apoyo de los demás. Más fuerte que nunca, este siempre ha sido mi sueño, que esta decisión no me afecte ni me defina como participante“.

Luego de esto, los conductores le preguntaron a Scarlette para que quedara claro, si quería continuar o no en el reality:

“Totalmente seguir, es un sueño estar acá, siempre lo desee. Que el acto de otras personas por sobre mí no me afecten ni me definan como persona. Seguir adelante, viviendo nuevas experiencias. Lamentable el caso, nunca quise que sucediera así y por lo mismo no agrandé la situación, no quise hacer un show”.

Para luego cerrar con “me siento bien para salir adelante, estoy más tranquila y contenta. Agradecida de mis compañeros que estuvieron para mi. A seguir nomás”.

Revisa el video de qué dijo Scarlette:

Se le ofreció dejar el reality

Entendiendo el bienestar personal de Scarlette, Diana y Julio informaron que de todas maneras se le ofreció a la joven seguir o no en el programa, además de prestarle ayuda psicológica y también ponerla en contacto con su familia.

Finalmente, y para dar borrón y cuenta nueva, Scarlette confirmó sus ganas de seguir en el encierro de GH, aunque sí pudo conversar con su familia para informarle su bienestar y rompiendo con “la burbuja”.

Situación totalmente anormal y polémica lo vivido este fin de semana, donde Rubén dejó el reality por expulsión desde la producción y no se vio más en pantalla.