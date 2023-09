Desde que Bigote llegó a la casa poco a poco generó un vínculo con Cony y es que el perrito se dió el tiempo de conocer a todos los participantes en su tímido ingreso a la casa y eligió a la bailarina como su dueña.

Por esta razón y desde que los televidentes y los participantes dieron cuenta de que Bigote había escogido a Cony como dueña estaban esperando que se confirmara que ella lo va a adoptar y traerlo a Chile.

¡Está más que confirmado!

Durante el programa excepcional de ayer Diana y JC preguntaron a los participantes si alguién tenía intenciones de adoptar a Bigote, esto porque el animal se encuentra de manera temporal en la casa de GH.

Aquí y como todos esperábamos, Cony fue mencionada por sus compañeros y además tomó la palabra para decir que tenía todas las intenciones de adoptar a Bigote.

Además de esto la participante mencionó que ambos se eligieron y que para ella Bigote junto con Pincoya son a los que más quiere dentro de la casa.

“La verdad es que al principio tenía dudas de si iba a ser capaz. Pero creo que fue como que nos elegimos mutuamente, fue inevitable. Siento que en un principio dije ‘pucha quiero participar en que una familia lo adopte’“, explicó.

“Después me di cuenta que en verdad para él yo soy su familia, me doy cuenta. Me sigue para todos lados, cada vez que llega se preocupa de que este yo entonces ambos somos la familia del otro“, agregó.

“Para mi el mejor premio de este reality, además de la Pincoyita y gente que he conocido, es Bigote y nada decidí que me lo quiero llevar si es que todos me lo permiten“, finalizó mientras sus compañeros aplaudían.

¿Qué dices Rubén?

Todo este momento fue un poco opacado por Rubén quién decidió contar que también quería adoptar a Bigote pero que iba a permitir que Cony fuera la primera opción.

“Si la Cony lo desea le doy la posibilidad también porque… para que Bigote igual se sienta preocupado. Creo que si no hemos sido tan cercanos pero si le he enseñado y dado cariño, lo justo y necesario cuando como corresponde“, mencionó.

Puedes revisar el momento completo de la adopción de Bigote a continuación: