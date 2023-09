La señora Mónica dió que hablar desde el primer momento que ingresó a la casa de Gran Hermano Chile y es que desde un principio fue catalogada como la participante más longeva del programa en el mundo.

Pero eso no es todo y es que laseñora en más de una ocasión ha hecho enojar a los televidentes debido a sus reclamos constantes y mala onda con Pincoya. Además de esto, el último tiempo la participante ha llamado la atención debido a su salud mental dentro de la casa estudio.

Pide ser la nueva eliminada del reality

Fue durante la noche de este miércoles en la que conocimos que Moni se encuentra bajo un alto estrés en la casa y es que fue llamada al confesionario por Gran Hermano.

Aquí el dueño de casa le preguntó a la señora cómo se sentía ya que mencionó que no la veía del todo bien en el encierro. Aquí Mónica destacó que se sentía decepcionada de sus compañeros y que quiere irse pero que no iba a renunciar.

De esta situación dieron cuenta sus compañeros quienes decidieron votarla para eliminarla porque no la ven del todo bien, por esta razón Mónica se encuentra en placa y a punto de dejar la casa.

Ahora durante la jornada de hoy Mónica tuvo una reveladora conversación con Jorge cerca de la piscina y otra vez destacó que tiene ganas de irse de la casa sin que el público la salve.

“Se me ha hecho difícil estos último…” reveló a Jorge quién la escuchó atentamente.

“Si de verdad que me quiero ir. Si. Anoche me llamó Gran Hermano y le dije que si, que tengo ganas de irme ojalá esta vez. No quiero que me salven, no quiero que la gente de afuera me salve tampoco. Me quiero ir“, destacó.

“Primera vez que siento ese deseo así profundo (de irse)“, agregó.

Con esta conversación, Jorge trató de contentar a Mónica mencionando que afuera está su familia esperándola para estar con ella.

Puedes revisar el video de su confesión a continuación: