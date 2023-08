Un curioso momento ocurrió en la última gala de Gran Hermano, luego de que Mónica se acercó a Pincoya para decirle que se alegra mucho de que no esté en Placa de Nominación y que siga una semana más en la casa.

Lo que llamó la atención no solo de los televidentes, sino que la misma Pincoya, ya que hace pocos días ambas protagonizaron uno de los enfrentamientos más fuertes del espacio, sumado a que Mónica ha demostrado con acciones, que la oriunda de Chiloé no sería del todo su agrado.

“De verdad me alegro, de verdad, de verdad que te hayan salvado. De aquí te lo digo y tú me conoces. Te lo prometo, me alegro mucho”.

“¿Aunque toda la casa se va en contra?“, le respondió Pincoya, a lo que Mónica señala “Hay un ser superior que todo lo mira, tenemos cámaras, nunca, pero nunca he votado por ti y nunca votaré por ti, porque somos parecidas las dos”.

A lo que Pincoya respondió que ella tampoco había votado por ella, pero que llegaría un momento en la competencia en donde deberán votar por la otra.

Revisa el momento a continuación

¿Mónica ha votado por Pincoya alguna vez en GH?

Durante las diez placas de nominación que se han realizado hasta el momento, Mónica voto de la siguiente manera:

Rubén – Francisca

Lucas – Skarleth

Jorge – Estefanía

Maite – Skarleth

Francisca – Alessia

Constanza – Alessia

Sebastián – Constanza

Francisca – Jorge

Francisca – Jorge

Alessia – Francisca

Por su parte, Pincoya ha votado de la siguiente forma confirmando que nunca ha votado por Mónica.