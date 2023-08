Mónica es la participante de más edad en ingresar a Gran Hermano a nivel mundial, esto se le dió a conocer a la participante al momento de entrar y es que con 77 años, la participante sorprendió al público con su entrada.

Cabe destacar que en un inicio la señora generó ternura en los televidentes y fue defendida en más de una ocasión por la audiencia, debido a los comentarios de Jorge sobre que la abuelita solo iba a complicar la competencia.

No participó y se excuso

Como televidentes hemos visto es más de una ocasión como Mónica decide no participar o excluirse de algunas pruebas debido a su edad o sus problemas de salud.

Ahora, este martes se realizó la tan esperada prueba del líder para descubrir quién es el nuevo inmune de la semana y el participante que no puede ser eliminado de la competencia por sus compañeros o el público.

Como era de esperarse, la señora Mónica no participó de la prueba, esta vez debido a que la prueba era de resistencia y rapidez, algo de lo que carece la participante.

Por esta razón uno de sus compañeros se acercó a preguntarle la razón detrás de su no participación. Esto lo comentó Mónica con Hans e incluso llegó a molestarse con la persona que le preguntó sus razones.

“La pregunta tan w*ona, nos miramos con el Rubén y nos cagamos de la risa“, mencionó entre risas a Hans.

“Y el Rubén me dijo que porqué yo no le había contestado, yo tengo el triple de su edad para competir en una cosa. Pero no, yo le dije al Rubén. Rubén entiende, como me imitaste tu le dije yo“, agregó para luego hacer el gesto de ciega, sordo y muda.

“Como no sabía, si sabe que tengo 77 años o por lo menos sabe que soy dos veces más…“, continuó diciéndole a Hans.

“La hacen competir en algunas competencias y en algunas no, pero esta no po, es mucho para usted no“, le contestó Hans a la señora.

Puedes revisar el momento a continuación: