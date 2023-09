Gran Hermano ha vivido diversas polémicas protagonizadas por los participantes y entre las peleas más recordadas se encuentra la de Mónica y Pincoya, todo por un muro de almohadas que hizo Raimundo, Constanza, Francisca y Pincoya mientras la señora de pelo morado se encontraba durmiendo.

Está sólo acción de los participantes generó un profundo enojó en la señora Mónica quién los fue acusar a la otra pieza y fueron a defenderla de inmediato ya que se sintió excluida.

Sin embargo, todo fue un malentendido ya que cuando la señora Mónica fue al baño y vio el muro de almohadas se asustó demasiado y cuándo se acostó decía que entre la luz y salga el mal, además señaló que ella no se iría de la pieza por que “A mí me protege Jehová, yo no les demostraré miedo”.

Viralizan en TikTok la notable frase de Mónica de Gran Hermano

Uno de los momentos más memorables fue cuando discutió con Pincoya y le dijo “Estabas en el espejo, como siempre, conversando en la noche a la hora que sea, con las cámaras. Yo no estoy loca, estaba hablando con él (Raimundo), no te metas”.

También mandó a callar varias veces a la oriunda de Chiloé, “No te metas, quédate callada de una vez por todas. Le voy a dar explicaciones a Rai, pero no a ti. Le estoy pidiendo explicación a él y se mete ella. En ningún momento estaban jugando”.

Tanto se alteró la señora Mónica que los participantes de la otra pieza sobre todo Hans y Rubén se metieron a defenderla cuándo ella repetía “según ellos estaban jugando”, mientras Rai intentaba explicarle la situación.

La frase “según ellos estaban jugando” se convirtió en un audio de TikTok y cientos de personas han utilizado su frase para crear chistosos videos.

REVISA ACÁ ALGUNOS VIDEOS CON EL AUDIO MÓNICA: