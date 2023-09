Los ánimos en Gran Hermano se calentaron el fin de semana debido al fuerte enfrentamiento entre Francisca y Jennifer (Pincoya), todo comenzó porque la oriunda de Chiloé estaba enojada con Fran por haberla votado en la placa, ya que nunca lo había hecho por lo que le comenzó a decir diversas cosas que molestar a la joven emprendedora.

Luego de una fatal fiesta, Gran Hermano les llamó la atención a los participantes debido al lenguaje que utilizaron, el cual contenía demasiadas groserías e insultos debido a esto la transmisión por Pluto TV estuvo cortada hasta el domingo. Después del llamado de atención Pincoya perdió la paciencia con Fran y le dijo unas cuantas cosas que le molestaron causando el descontrol de Jennifer, incluso intentó agredir a la última eliminada del reality de Chilevisión.

¿Quién es la favorita de Fran para ganar Gran Hermano?

La última eliminada de la casa más famosa del mundo fue Francisca Maira, quién abandonó el reality con un 88,40% de los votos contra un 11,20% de Jennifer (Pincoya). Luego de su salida confesó a Página 7 quién le gustaría que ganará el millonario premio del programa de Chilevisión:

“La verdad siendo super honesta me gustaría en lo personal que ganará la Pincoya, creo que se lo merece, creo que representa a gran parte del país. Si bien no justifico ciertas reacciones que ella tiene, creo que sí se lo merece me gustaría que lo ganará más ella que Cony”.

“Creo que Cony se han nublado muchas actitudes que ella ha tenido a diferencia de Pincoya, que Pincoya no han sido tan graves como las de Cony, Cony ha hecho mucha violencia psicológica, la Pincoya la única vez que salió de si fue conmigo, antes de eso nunca”

Respecto al hecho de que Cony también es una de las favoritas para ganar comentó que “Cony ha tenido muchas repeticiones de denigraciones y maltratos por lo que si ella sigue con esa actitud no sé si sería digno para ganárselo pero sí creo que va a llegar a la final obviamente, pero me gustaría que ganará Pincoya” finalizó la última eliminada de GH Chile.