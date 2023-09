Gran Hermano se encuentra viviendo una de las etapas más intensas de la transmisión, luego del ingreso de tres participantes y una de las discusiones más fuertes de lo que va de la competencia, sumado a la eliminación de Fran Maira el pasado domingo.

Una de las discusiones en la semana, fue protagonizada por Coni y Raimundo, quienes vivieron tensos momentos, luego se revelaron nuevos detalles de la relación que tenía el joven ingeniero agrónomo con la influencer antes de ingresar al encierro de la competencia.

Sumado a que supuestamente Rai le contó a Fran que él y Constanza se dieron un beso. “Tú me ves la cara de estúpida… parece que sí. ¿Quién le dijo lo del beso a la Fran? Le contaste, me mentiste. No me vengas a ver la cara de tonta”, le señaló la bailarina.

La discusión se elevó luego de que en la placa de eliminación, en donde estaba Rai entre los nominados junto a Fran y Pincoya, y se convirtió en el primer salvado por el público. Esto ya que tras una gran pelea entre Pincoya y Fran, él no se involucró para tratar de calmar la situación. “Si te quedas, te voy a hacer la vida imposible porque a mí me fallaste como amiga (…) si se va la Pincoya afírmate porque te hago la vida imposible”.

Coni habla con Raimundo

“Rai, nosotras te echamos de menos”, comenzó diciendo Coni, mientras que Rai le responde: “¿es tan así?.

“Obvio que si. Nos fuimos de madres y después la nachita (Michelson) hablará contigo sobre porque surgió todo esto, pero no tiene que ver conmigo ni con la Pincoya. Nunca dudamos de ti”, le señaló la bailarina

