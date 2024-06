Cómo descargar MICHV para ver gratis Chile vs Paraguay y toda la programación de Chilevisión

Durante el último evento de Chilevisión, en dónde se informó de la parrilla programática del canal para este segundo semestre del 2024, es que también se lanzó la app MiCHV.

La aplicación para dispositivos móviles permite a los usuarios disfrutar del contenido del canal cuando y dónde tú quieras con la señal online de CHV Noticias y CHV Deportes.

Pero eso no es todo y es que también permite acceder al contenido actual del canal como los programas de talentos, conversación, cultura y mucho más. Además de esto, también puedes revivir diversos capítulos de tus programas favoritos.

¿Cómo descargar MiCHV?

La aplicación de MiCHV se encuentra disponible para descargar de manera gratuita para iOS, Android y Samsung, lo que permite a todos los usuarios descargarla en sus dispositivos electrónicos.

Para descargarla, solo debes seguir unos simples pasos y es que tienes que ingresar a la App Store o Google Play y escribir MiCHV en el buscador de la debida plataforma.

Posteriormente, debes hacer clic en descargar y esperar a que se descargue. Una vez listo podrás ingresar de manera totalmente gratuita, sin necesidad de crearte una cuenta, a la aplicación de MiCHV y así disfrutar todo el contenido disponible.

Pero eso no es todo y es que en la aplicación también podrás ver este martes 11 de junio a las 20:00 horas el partido amistoso de Chile vs Uruguay. Este no sería el único partido que podrás ver y es que además también puedes ver la Copa Libertadores, La Roja, Los Juegos Olímpicos y más.

Es importante mencionar que no solo puedes utilizar la aplicación en tus dispositivos móviles y es que además también puedes transmitir el contenido en televisores.

Con la app de MiCHV en tus manos, hasta puedes ver los reacts digitales, como el de Podemos Hablar con Lady Ganga o el de Got Talent Chile con Cony Capelli y Claudio Michaux, que se transmiten en los canales de Youtube y Twitch de Chilevisión.