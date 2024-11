El esperado regreso de Keane a Chile fue todo lo que los fans podían desear y más. Con un Movistar Arena repleto que se unió para celebrar el aniversario del disco Hopes and Fears, la banda británica ofreció un espectáculo lleno de nostalgia, emociones y momentos únicos que dejaron claro por qué siguen siendo una de las agrupaciones más queridas por el público chileno.

Pasada las 21:00 horas, la banda compuesta por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hugher y Jesse Quin saltó al escenario frente a miles de personas que los esperaban emocionados.

Así fue el concierto de Keane en chile

El concierto comenzó con “Can’t Stop Now”, marcando desde el primer segundo una energía vibrante que se mantendría a lo largo de la noche.

De inmediato siguió “Silenced by the Night”, una de las favoritas de su repertorio, que preparó el terreno para el icónico hit “Bend and Break”, la cual tuvo una inesperada explosión de color con papel picado. Con cada canción, los gritos del público crecían, creando una atmósfera mágica e inolvidable.

El viaje continuó con “Your Eyes Open” y “Nothing in My Way“, que se sintieron como himnos colectivos, y luego el escenario se llenó de energía con “Spiralling”, un tema que sacó a relucir el lado más dinámico de Keane.

En contraste, “Sunshine” trajo un momento más introspectivo, iluminado por las voces del público acompañando a Tom Chaplin, cuya interpretación fue absolutamente impecable.

Entre canciones, Tom mostró su carisma y cercanía, disculpándose por no hablar español con fluidez, pero esforzándose por conectar con frases simples que el público celebró con ovaciones.

Los artistas además no perdieron oportunidad para tomar la bandera chilena y posarla sobre sus hombros.

El setlist siguió con “The Way I Feel” y “You Are Young”, temas que trajeron una energía renovada antes de que “Everybody’s Changing” se convirtiera en un punto central, con el público cantando cada palabra a todo pulmón.

“Hamburg Song” y “Untitled 1” entregaron momentos de calma, donde la interpretación de Tom en el piano lograron envolver el recinto en una atmósfera íntima.

La recta final antes del encore fue una lista de éxitos: “A Bad Dream”, “Perfect Symmetry”, y “Is It Any Wonder?”, esta última desató la energía de los presentes, marcaron un ritmo constante de intensidad, mientras que “She Has No Time” y “This Is the Last Time” brindaron un toque melancólico.

Cuando llegó el turno de “Crystal Ball” y “Somewhere Only We Know”, el lugar entero era un solo coro.

La parte final del show comenzó con “My Shadow”, seguida de “Neon River” y “Disconnected“, un trío de canciones que mantuvieron el equilibrio entre la emotividad y la energía.

Sin embargo, una de las sorpresas de la noche llegó cuando la banda interpretó un cover de “Under Pressure” de Queen y David Bowie, lo que desató aplausos eufóricos y mostró la versatilidad de la banda.

Para cerrar la noche, “Sovereign Light Café” y la emotiva “Bedshaped” pusieron el broche de oro.

Tras 5 años de espera, los fans finalmente se reencontraron con la banda en una esperada presentación en donde no solo demostraron que valió la pena la espera, ya que no solo suenan increíble en vivo, sino que además la conexión con el público creo una atmosfera de emoción, nostalgia y alegría que sin duda quedará como una experiencia inolvidable para los presentes.