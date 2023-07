Arturo Longton, quien actualmente forma parte del panel de análisis de Gran Hermano en Chilevisión, compartió su opinión sobre la polémica concursante del programa, Maite, y reveló quién le gustaría que fuera eliminado.

Longton sale a la defensa de Maite y revela quién le gustaría que se fuera

Los participantes Maite, Trinidad, Rubén y Francisca se encuentran en placa y están en peligro de ser eliminados por el voto del público este domingo. De ese modo, el panelista del reality show, señala su opinión frente al panorama.

“Siempre voy a querer que se vaya el que menos participa dentro del programa, el que menos contenido da. En ese caso, quiero que se vaya, de los que están, obviamente Rubén”, dijo.

“No porque me caiga mal ni mucho menos, pero su presencia no genera mucho, entonces que se vaya no le hace mucho daño al reality”, agregó.

Al referirse de su escenario ideal, el comunicador defendió a Maite, quien ha sido duramente criticada en redes sociales.

“Todos quieren que se vaya, pero no puede irse, si es súper buen personaje. Por más que les caiga mal, qué entrete que esté adentro, genera conflicto”, indicó.

“Yo lo veo como si me creyera productor la hueá, pero lo veo por ese lado, quiero que se vaya el que menos general”, concluyó entre risas.

¿Cómo votar para eliminar a un jugador de Gran Hermano?

Si quieres eliminar a un jugador de Gran Hermano Chile, deberás enviar un mensaje de texto que el nombre de su eliminado al 3331.

Por otro lado, para realizar la votación, también o que ingresen a este link