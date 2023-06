Regresa a las pantallas de televisión abierta un nuevo reality está vez de la mano de Chilevisión que realizará una nueva versión de Gran Hermano. Este domingo 18 de junio se estrenará el primer capítulo de la versión chilena del programa que medirá a 18 participantes chilenos en una casa estudio dónde serán monitoreados durante todo el día y no tendrán ningún tipo de contacto con el mundo exterior.

Los participantes estarán compitiendo capítulo a capítulo para llegar a la gran final y obtener el preciado premio de 25 millones de pesos chilenos. En cuánto a las eliminaciones cada semana los competidores deberán escoger a los nominados, para que salga un eliminado.

Para esto deberán ingresar individualmente al confesionario para revelar de manera secreta el nombre y los motivos de sus nominados, quién tenga la mayor cantidad de votos pasará a la placa de nominación dónde el público deberá elegir si sigue o no en el reality.

¿Cuál será el rol de Arturo Longton en Gran Hermano?

En paralelo al reality se realizará un programa de debate con diversos panelistas entre ellos famosos del espectáculo, entre los confirmados a participar del programa se encuentra el ex chico reality Arturo Longton quién comentará sobre la participación de los concursantes.

En conversación con La Hora Longton comentó lo siguiente respecto a su participación como panelista “Tengo claro que quizás va haber un personaje que no me va a gustar, y si doy una opinión en contra de ese personaje van a saltar todos los que le gusta ese personaje. Y seguramente me van a hacer pebre. La típica de ‘a quién le has ganado tú’, lo más suavecito”. Además señaló que “pero yo creo que es parte de eso, lo que yo voy hacer va a ser no leer eso, si no te contaminas al final”.