Una triste noticia sacudió a los amantes de la música en todo el mundo luego de que se reveló que el bajista de la exitosa banda de rock “The Smiths”, Andy Rourke, falleció a los 59 años producto de un cáncer pancreático que lo aquejaba hace años.

Miles de fans y artistas de todo el mundo han homenajeado al músico tras conocerse la noticia, entre ellos sus compañeros de banda y otras estrellas internacionales.

El guitarrista Johnny Marr confirmó que Rourke murió después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas. En un comunicado publicado en Twitter, Marr dijo: “Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron, y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música”.

El compañero de banda de Rourke, el baterista Mike Joyce, tuiteó: “No solo el bajista más talentoso con el que he tenido el privilegio de tocar, sino el muchacho más dulce y divertido que he conocido. Andy dejó el edificio, pero su legado musical es perpetuo. . Ya te extraño mucho. Por siempre en mi corazón, amigo”.

Rourke participó en distintos sencillos de Morrisey tras la disolución de The Smiths en 1987, por lo que el artista a través de sus redes sociales manifestó sentirse muy afectado por su muerte. “Nunca morirá mientras se escuche su música”, expresó, para luego agregar: “Solo espero que donde sea que Andy haya ido esté bien. Nunca morirá mientras se escuche su música”.

“Él nunca conoció su propio poder, y nada de lo que tocó había sido tocado por otra persona. Su distinción fue tan increíble y poco convencional y demostró que se podía hacer. Supongo que, al final de todo, esperamos sentir que fuimos valorados. Andy no necesita preocuparse por eso”.

Rourke fue descrito como “un bajista totalmente único” y “un bajista raro cuyo sonido se podía reconocer de inmediato” por el bajista de Suede, Mat Osman, describió a Rourke.”Recuerdo tan claramente haber tocado ese break de Barbarism una y otra vez, tratando de aprender el riff y maravillándome con este funk acerado que conducía la pista”, recordó.

El productor de The Smiths, Stephen Street, agregó: “Me entristece mucho escuchar esta noticia. Andy era un músico excelente y un tipo encantador. Todavía no he podido leer ninguna otra noticia sobre los detalles, pero envío mis más profundas condolencias y pensamientos a sus amigos y familiares. RIP”.