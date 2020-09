Confirman película que abordará la separación del grupo inglés The Smiths

Hace un tiempo existían rumores de una película sobre The Smiths que relataría los conflictos internos de la banda, entre ellos los de Morrissey y Johnny Marr. Sin embargo, el medio NME confirmó que esto se volverá realidad.

Según detalló, la cinta tendrá el nombre de "Shoplifters of the World" y abordará la historia de cuatro amigos que están muy afectados por la repentina separación del conjunto de Manchester.

La película será dirigida por Stephen Kijak y contará con la participación de Joe Manganiello, Ellar Coltrane, Helena Howard y Elena Kampouris.

Aún no hay fecha de estreno, pero ya se sabe que la película contará con una banda sonora de lujo con más de 20 canciones de la banda como "There Is A Light That Never Goes Out".

Recordemos que The Smiths se separó en 1987, cuando Marr abandonó la banda debido a ciertos desacuerdos.