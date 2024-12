Ana Milena Rojas es una talentosa diseñadora y creadora conceptual que ha construido un camino único en el mundo del arte, destacándose por su enfoque en la fluidez, el movimiento y la conexión emocional.

Como inmigrante en Nueva York, su trayectoria ha estado marcada por desafíos que no solo han forjado su carácter, sino que han impregnado su trabajo con una profundidad que trasciende las formas tradicionales de expresión artística.

En esta conversación con RedCarpet, Ana Milena nos comparte cómo su vida personal y sus experiencias como inmigrante han moldeado su carrera, el proceso detrás de sus creaciones y los sueños que aún anhela realizar.

Desde su pasión por la física cuántica hasta su enfoque en proyectos cinematográficos como A Matter of Time, su visión del arte está en constante evolución, desafiando las barreras culturales y celebrando la diversidad.

El proceso creativo de Ana Milena

A través de su arte, la artista y diseñadora busca no solo contar historias, sino invitar a los espectadores a reflexionar sobre su relación con el tiempo, el espacio y las emociones, mientras aporta una perspectiva inclusiva y poderosa a la comunidad creativa.

Acerca de las emociones que busca evocar en su audiencia, Ana Milena comentó que inicialmente era generar una sensación de asombro, introspección y conexión.

“Quería que los espectadores hicieran una pausa y se sumergieran en mundos fluidos y oníricos donde el movimiento cuenta una historia. Mi objetivo era provocar emociones duraderas (una mezcla de calma y curiosidad) e invitar a los espectadores a reflexionar sobre su relación con el tiempo, el espacio y las emociones”.

“Inicialmente, evité revelar el significado detrás de mis piezas, tratándolas como secretos escondidos a plena vista. Pero a medida que la gente se involucraba en mi trabajo, me di cuenta de algo profundo: cada persona veía algo completamente diferente, a menudo algo que yo ni siquiera había considerado. Me hizo comprender que mi arte no es sólo la obra en sí, sino que lo completa la persona que la experimenta”.

Asimismo agrega que cada espectador aporta sus propias emociones, percepciones e historias. “Dándole a mi trabajo un significado que evoluciona con ellos. Esta imprevisibilidad me parece hermosa. Es un recordatorio de que el arte trasciende las intenciones del artista y se convierte en una experiencia compartida y profundamente personal para todos los que interactúan con ella”.

Sobre su proceso creativo, la diseñadora señaló que no tiene uno definido. “Ni siquiera cuando diseñó para los shows en los que trabajo o cuando creó conceptos para los photoshoots que yo dirijo. Hago todo lo posible para mantener mi mente libre de ideas hasta que me siento frente a la computadora. Luego, reflexiono sobre lo que tengo en mente ese día (algo que se destaca o se siente significativo en ese momento) y creo en base a eso”.

“A veces, esto hace que el proceso fluya con facilidad; otras veces complica las cosas porque nunca estoy segura de si va a funcionar. Cada vez que empiezo a crear, solo espero que al final todo salga bien y, sinceramente, ¡esa imprevisibilidad lo mantiene emocionante (y un poco estresante)!”

Sobre las emociones y experiencias personales y el papel que cumplen al momento de crear, comentó que “todo juega un papel cuando estás creando, ya sea intencionalmente o no”.

“Tus experiencias y emociones (lo que sientes por dentro) inevitablemente moldean cómo te expresas exteriormente. Creo que cada emoción que he sentido está sutilmente entretejida en las cosas que creo. Es fascinante esconder partes de ti mismo a plena vista, sabiendo que la mayoría de la gente no las notará”.

“Cuando pienso en artistas como Da Vinci, Basquiat o Van Gogh y observó sus obras, a menudo me pregunto: ¿cuánto de ellos mismos están revelando que yo no puedo ver? Es un recordatorio de que el arte tiene varias capas, no sólo en su técnica sino también en los secretos e historias personales que encierra”.

Sus grandes inspiraciones más allá del arte y la cultura visual

“Para mí, la naturaleza, la música y las conexiones humanas son fuentes infinitas de inspiración, y mucho de eso se refleja en mi arte”, comentó.

En la misma línea, reveló una gran fascinación por la física cuántica. “Podría pasar un día entero escuchando a astrofísicos como Neil deGrasse Tyson, y sólo eso tiene el poder de recargar mi energía creativa”.

“Explorar los misterios del universo me brinda una nueva perspectiva sobre la vida, el movimiento y la interconexión de todo, un tema que a menudo se abre paso en mi trabajo”.

Photographer: Ashlee Espinal

El impacto de las redes sociales en el panorama artístico

En el panorama artístico actual, las redes sociales han transformado profundamente la forma en que los artistas se conectan con su audiencia y comparten su trabajo.

En ese sentido, Ana Milena Rojas comenta que estas plataformas son un arma de doble filo: “Por un lado, han democratizado el arte, haciéndolo accesible a audiencias más amplias y permitiendo a los artistas conectarse con personas de todo el mundo. Han fomentado increíbles oportunidades de colaboración y amistades significativas que de otra manera no habría tenido”.

“Por otro lado, la presión para atender a los algoritmos a veces puede sofocar la libertad creativa. Es fácil sentir que necesitas crear para lograr visibilidad en lugar de autenticidad. A pesar de esto, trato de concentrarme en usar las redes sociales como una herramienta para compartir mi visión, conectarme con otros y construir una comunidad que resuene con mi trabajo”.

Los complejos inicios y su establecimiento como artista en Estados Unidos

En el ámbito artístico de Nueva York, los mayores desafíos que enfrentó esta artista estuvieron marcados no solo por su identidad latina, sino principalmente por su condición de inmigrante.

Al graduarse del colegio en los Estados Unidos, descubrió que no era elegible para recibir ayuda financiera ni para acceder a oportunidades laborales, lo que limitó considerablemente su capacidad de perseguir una carrera profesional en un instituto de educación superior.

“Esa realidad moldeó cada elección y decisión que tomé durante los siguientes 20 años. Mientras mis amigos comenzaban sus carreras y disfrutaban de su vida social, mi vida se transformó en un modo de supervivencia. Limpiaba casas durante el día y estudiaba por las noches, eliminando todo lo que pudiera distraerme”.

“Puse toda mi energía en enseñarme a mí misma habilidades creativas a través de YouTube. En ese momento, veía mi vida como un fracaso. Me tomó más de siete años completar un programa universitario de dos años, y aun así, tuve que dejar de tomar clases en la universidad porque no podía pagarlas. Durante años, me enfrenté a puertas cerradas y constantes obstáculos”.

Photographer: Ashlee Espinal

Aunque en aquel momento percibía su vida como un fracaso, los años le demostraron que esas dificultades fueron una preparación invaluable que la condujo a colaborar con grandes compañías y artistas talentosos, construyendo una carrera exitosa en sus 30s.

“Ese camino me llevó a donde estoy hoy: trabajando con algunas de las compañías más importantes del mundo y colaborando en proyectos con artistas increíblemente talentosos. Cada decisión, por difícil que fuera, me ha traído hasta este momento”, explicó.

“Ahora trato de recordarme a mí misma que las cosas que nos suceden podrían estar ocurriendo para nosotros. A veces, los obstáculos son solo redirecciones hacia un mejor camino. Con paciencia y confianza, he aprendido que las puertas cerradas a menudo conducen a oportunidades más grandes de las que podría haber imaginado”, puntualizó.

Mirando en retrospectiva, la artista reflexiona que cada obstáculo enfrentado no solo fortaleció su carácter, sino que también la dirigió hacia caminos inesperados y enriquecedores.

“Como inmigrante, ahora me siento tanto privilegiada como profundamente agradecida por la vida que tengo. Cada desafío que he enfrentado ha fortalecido mi determinación y me ha hecho apreciar cada paso de este viaje.

En 2023, logró uno de los hitos más significativos de su vida: graduarse de la universidad después de más de una década de esfuerzo.

Aunque ya tenía una carrera establecida en el mundo artístico, decidió completar sus estudios como un homenaje a su yo más joven y a su familia, demostrando que con perseverancia, todo es posible.

“Me tomó más de una década alcanzar esa meta, pero cruzar esa línea de meta fue un recordatorio poderoso de que, con perseverancia, todo es posible”.

Photographer: Ashlee Espinal

Dentro del ámbito del arte conceptual y digital, surge la reflexión sobre la representación de los artistas latinos en este espacio y las posibles áreas de mejora. Acerca de si cambiaría algo y cómo siente la representación, Ana Milena señaló: “Aunque la representación ha mejorado, todavía está lejos de ser suficiente”.

Agregando que “por eso creo que es fundamental, como mujer e inmigrante, abrir puertas y crear oportunidades para quienes vienen siguiendo nuestros pasos. El verdadero progreso requiere que, como seres humanos, aprendamos a trabajar juntos”.

Photographer: Ashlee Espinal

“No se trata de raza ni de dónde vienes; si no sabemos cómo compartir nuestros logros y privilegios, limitamos lo que es posible. El momento en que adoptemos la colaboración y la generosidad será cuando empecemos a ver oportunidades significativas para todos”, expresó.

Sobre el impacto que busca generar con su trabajo en la comunidad artística, comentó que realmente nunca pensó directamente en eso. “Sin embargo, siempre he entendido la responsabilidad que llevo como mujer y, lo más importante, como inmigrante. Para mí, es fundamental abrir puertas y crear oportunidades mientras comparto mis logros y conocimientos con quienes me rodean”.

“A medida que subo más alto y atravieso puertas cerradas, me esfuerzo por mantenerlas abiertas para que podamos elevarnos y tener éxito juntos. Mi esperanza es fomentar un sentido de comunidad y empoderamiento, donde el éxito no sea solo personal sino compartido y celebrado colectivamente”.

Los nuevos proyectos en desarrollo

Acerca de qué proyectos sueña con realizar y que aún no ha tenido la oportunidad de explorar comentó: “Tengo un bolsillo lleno de sueños, o metas, para ser más precisa. En este momento, mi principal enfoque está en mi carrera cinematográfica”.

Agregando que está en un proceso de formar un equipo sólido de narradores. “Y en los próximos años tenemos algunos proyectos emocionantes en marcha (mantendré los detalles en secreto por ahora, jeje). Una de mis principales metas es expandir mi trabajo a nivel internacional. Aunque hay un talento increíble en U.S., me encantaría colaborar con creativos de todo el mundo y contar historias en diferentes idiomas, inspiradas en diversas culturas”.

“Además de mis proyectos cinematográficos, me he planteado como objetivo personal realizar mi primera exposición de arte. Aunque no me siento completamente lista aún, creo que sería un logro increíble ver mi arte a gran escala y experimentar las reacciones de las personas en persona. No sé aún adónde me llevará mi carrera artística, pero he notado que últimamente está abriendo muchas puertas. Así que dejaré que fluya y veré a dónde me lleva”, expresó.

A Matter of Time: Su esperado cortometraje

Acerca de lo que se viene para este 2025, Ana Milena comentó que espera un año lleno de actividad. “En este momento, toda mi energía está volcada en mi cortometraje A Matter of Time, un proyecto que estoy creando junto a mis amigos más cercanos, lo que le da un toque aún más especial. Esta película se ha convertido en algo muy personal e íntimo para mí”.

“Contamos con un elenco y un equipo excepcionales, y el apoyo que hemos recibido, tanto de la industria como de nuestra audiencia, ha sido increíble. Estoy ansiosa por llevarla a festivales y compartirla con el mundo”.

La artista señala que ha sido un proceso desafiante y hermoso, que estuvo repleto de momentos de aprendizajes y revelaciones. “Cada día siento que el equipo y yo estamos creciendo y que la visión original se está materializando de maneras sorprendentes. Trabajar con personas cercanas tiene algo muy poderoso; se genera un ambiente de confianza y creatividad que es difícil de encontrar en otro lado”.

“Más allá de los festivales, mi objetivo con A Matter of Time es que inspire a las personas y las invite a reflexionar sobre el tiempo, las decisiones y las emociones que nos conectan como seres humanos. Espero que logre generar una conexión profunda y deje una huella significativa en quienes la vean”, señaló la artista.