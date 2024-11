Un nombre que ha ido ganando protagonismo en el dinámico mundo del entretenimiento es el de Priscila Buiar, la talentosa actriz brasileña que ha cautivado tanto a los espectadores como a las cámaras con su carisma y su destacada presencia en diversos proyectos.

En este momento, la actriz vive una etapa clave en su carrera: este año llegó a su fin Stupid Wife, se unió al elenco de la serie Reis, y otros emocionantes estrenos están por llegar.

Además, Priscila celebra un importante logro personal: SelfCare, su proyecto más íntimo, cumplió el pasado 7 de noviembre, mismo día su cumpleaños, su primer aniversario.

En una entrevista exclusiva con RedCarpet, la actriz comparte detalles sobre el recorrido de esta iniciativa desde sus inicios hasta lo que está por venir.

Priscila Buiar celebra un año de la creación de SelfCare

Acerca de cómo ha sido construir una comunidad entre sus seguidores, la actriz señaló que la actuación es su gran pasión: “Vivo por mi trabajo y el arte, antes incluso de comprenderme como ser humano. Pero, desde SelfCare, veo que mi propósito de vida ha cambiado. Se ha ampliado”, expresó.

“Hoy pienso mucho en las vidas que influyo. Pienso en su salud, en cómo puedo incentivarlas a perseguir sus sueños; pienso en cómo puedo brindarles herramientas para que sean aún más fuertes y preparadas para los desafíos de la vida. Les debo a ellas la realización de algunos de mis sueños; recibo mucho apoyo y aliento en mis proyectos. Entonces hoy, verlas realizadas y ‘venciendo’ también forma parte de mis sueños.

Agregando que se siente afortunada del poder tener una comunidad que la apoya y la alienta, ya que es algo que no había experimentado antes. “Los mensajes, el cariño, los innumerables premios de votación popular a los que ellas se dedican… es mucho más de lo que podría haber imaginado”.

En septiembre de este año recibió el primer premio por este proyecto, el de “Premio Jovem Brasileiro en la categoría influenciadora fitness. “Fueron 10 millones de votos. Cuando lo vi, no podía creerlo. Es tanto amor, tanto apoyo, tanto cariño. Y recibir un premio siempre es emocionante y genial”.

“Pero lo que más aprecio siempre es el momento en que puedo encontrarlas en persona, dar un abrazo, intercambiar palabras, mirar a los ojos de esas personas que me apoyan y me ayudan a lograr estas cosas maravillosas. Eso no tiene precio y es más valioso que cualquier premio o trofeo”.

Su cercanía con sus fans de todo el mundo

Con su nuevo proyecto, Priscila puede estar en contacto con fans de distintos países, no solo Brasil. “Siempre trato de tener un intercambio cercano con ellas. Claro, en redes sociales son muchos mensajes, pero siempre intento estar al tanto, aunque sea de forma rápida”.

“Leo todos los correos y cartas. Me encanta conocer las historias del otro lado. También adopté el hábito de encontrarlas para tomar un café en Atrixo (tienda en la que tengo una colección aquí en Río de Janeiro). Se ha convertido en nuestro punto de encuentro (risas)”.

“Un lugar seguro para mí y dónde tengo tiempo de escuchar un poco de la historia de cada una, intercambiar abrazos y miradas. Valoro mucho esos momentos”.

“También las invito a entrenar conmigo cuando están por Río de Janeiro, ya sea para una clase de yoga, pilates, un entrenamiento de muay thai, para grabar el proyecto, o cuando tenemos entrenamientos benéficos para alguna causa, como tuvimos para ayudar a las víctimas de las inundaciones en el sur de Brasil a principios de año”.

Asimismo, revela una emotiva situación que ocurrió cuando visitó Nueva York. “También tuve el honor y la oportunidad, en mayo de este año, de grabar una de las clases del proyecto en Central Park. ¿Y sabes lo más increíble? Varias fans vinieron a participar y entrenar conmigo. ¿Cuándo en mi vida imaginé que esto sucedería? Fue increíble. Nunca olvidaré ese día”.

La accesibilidad de SelfCare

La plataforma que se utiliza tiene subtítulos para facilitar su llegada a un público internacional. “Tenemos traducciones al español, inglés y francés. También traducimos los archivos que las ayudan, como las recetas y entrenamientos. Para los encuentros de debate, además de los subtítulos, contamos con varias personas que hablan más de un idioma (yo hablo inglés fluido, un poco de español y francés), así que nos ayudamos y convertimos el encuentro en un curso de idiomas, pues tenemos la oportunidad de practicar”.

Agregando que ha sido increíble poder conectar con seguidores de todas partes del mundo. “Es muy divertido. Y este intercambio es muy enriquecedor; todos han aprendido un poco del idioma del otro, y las diferencias culturales hacen que los debates sean aún más profundos e interesantes”.

Usar su voz a través de redes sociales

Acerca de cómo ha sido dar otro enfoque a las RR. SS., enfocándose en temas sociales, de contingencia y más personal, expresó: “Creo que, como figura pública, parte de nuestro trabajo es dar visibilidad a causas y temas que necesitan y merecen atención y debate en la sociedad. No solo a través de los personajes que interpreto o en las temáticas que se abordan en los proyectos audiovisuales en los que participó, sino también en mi vida cotidiana, como ser humano e influencer”.

“A través del proyecto, he compartido cada vez más causas que pueden ayudar a mis fans y seguidoras. Por ejemplo, en septiembre, durante el Mes de la Prevención del Suicidio, hacemos publicaciones sobre la importancia de cuidar la salud mental, de hacer terapia, de pedir ayuda, y siempre me ofrezco para recomendar a un profesional adecuado que pueda brindar la atención necesaria”.

“En octubre, en el Mes de la Concienciación Sobre el Cáncer de Mama, enseñamos sobre el autoexamen, enfatizamos la importancia de realizar la mamografía y los exámenes de rutina a tiempo, todo para que se cuiden, para que puedan prevenir enfermedades, y, sobre todo, compartiendo información y conocimiento. A veces, un tema que es obvio para algunos gana un peso y atención mucho mayor cuando viene de la boca de una persona a la que admiramos, por eso es importante hablar”.

La creación de contenido

La actriz habló sobre los temas que elige para abordar en sus redes, que además sea contenido beneficioso para su audiencia. “Siempre pienso: primero, ¿me gusta consumir este tipo de contenido? Y después: ¿Es un contenido que aporta algo? ¿Ayuda a alguien? ¿Comparte conocimiento? ¿Es un contenido positivo? ¿Estimula lo mejor de las personas? Siempre pienso en eso antes de publicar”.

“Cada vez tengo más cuidado con lo que comparto, justamente por ser esa figura que influye en los temas. Por ejemplo, cuando voy a publicar algún contenido de trabajo como modelo, es obvio que las fotos tienen retoques, pero mis fotos naturales y de mi vida cotidiana no las edito. Quiero que las personas me vean como realmente soy”.

“Publicó videos sin filtros porque yo, una chica de los años 90 que creció en el mundo de la moda y sabe exactamente lo que es la presión estética de un cuerpo y belleza inalcanzables e irreales, tengo preocupación por mis seguidoras, especialmente las más jóvenes que todavía están encontrando su lugar en el mundo y conociéndose; para que eviten compararse y no se acostumbren a una perfección de piel, de cuerpo, que no existe”.

“¿Cuántas veces me he mirado (y todavía me miro) en algunas fotos y pienso: ¿de quién es esta piel? ¿Dónde están mis poros, mis pecas, mis manchas? Esa no soy yo”.

“Mis cicatrices también son parte de quién soy y de mi historia. Entonces, intento hacerlas cosas de manera diferente. Claro que todo es un equilibrio y existen lugares donde todavía necesito encajar en la forma en que opera el mercado. Pero siempre que puedo, trato de llevar ese sentido de responsabilidad a mis redes y a mi contenido”.

El lanzamiento de su proyecto más personal

En Self Care, la gente no está viendo a la actriz detrás de un personaje, sino que a ella directamente, su mensaje, sus opiniones, y metas. Sobre cómo ha sido la experiencia de lanzar un proyecto tan personal, Priscila señala que es totalmente transformador.

“De una manera muy positiva. He tenido la oportunidad de profundizar en temas que siempre me han interesado, y de entrevistar a personas muy inteligentes e interesantes. Primero que nada, tengo la oportunidad de crecer como ser humano; de expandir mi conocimiento”.

“Además, creo que es saludable y significativo que mis fans y seguidoras me conozcan como persona, fuera de la máscara del personaje. Esto también rompe las expectativas que muchos tienen sobre mí y me muestra de una manera más humana”.

Agregando que: “Un ser humano que comete errores, aciertos, que tiene buenos y malos momentos. Eso aleja a algunas personas, pero también acerca y conecta con otras. Ser auténtico y fiel a los propios valores y virtudes no agrada a todos. Y está bien. Hay espacio para todos, y cada uno se identifica con lo que está cerca de sí.

Sobre las experiencias que la llevaron a crear SelfCare, Buiar señala que ha sido un proceso largo. “Llevo en esta jornada de autocuidado más de 10 años. Desde que me mudé a la ciudad de Río de Janeiro. Después de terminar mi licenciatura en Artes Escénicas, decidí que realmente necesitaba vivir aquí para poder dedicarme a mi profesión y tener mejores oportunidades en el mercado audiovisual”.

Agregando que todo comenzó cuando vivía sola en Londrina/PR, lugar donde se mudó para estudiar, que además quedaba muy cerca de su ciudad natal, Maringá.

“Cuando me mudé a Río (de Janeiro), fue muy desafiante vivir sin amigos de toda la vida, sin familia, empezar de nuevo desde cero, solo que esta vez en una gran capital. Tuve muchas crisis de ansiedad, ya fuera por lo nuevo, por el miedo, el tráfico, por perderme en la ciudad… Empecé a asistir a grupos de meditación y sentí un despertar en ese sentido. Sentí un llamado a cambiar”.

“Fue tan fuerte que, exactamente un año después, en mi cumpleaños, me volví vegetariana. Mi cuerpo simplemente empezó a rechazar la carne porque ese estilo de vida ya no se alineaba con la persona en la que me estaba convirtiendo”.

“Entonces empecé a cuidarme más, comencé por las meditaciones, después cuidé mi mente, empecé a hacer terapia (llevo alrededor de 8 años) y, más recientemente, durante la pandemia, descubrí los beneficios de la actividad física, no solo para el cuerpo, sino especialmente para la mente”.

Priscila señala que este proceso no solo la ha ayudado a nivel personal, sino que también en el desarrollo de su profesión. “Como actriz, yo soy mi propio instrumento de trabajo y, cuanto más me conozco, más capas puedo agregar a mi actuación“.

“Actuaciones verdaderas y profundas requieren que el actor no tema mostrar sus vulnerabilidades, sus debilidades y sus lados más oscuros. Así que cuanto más me conozco, más puedo canalizar mis experiencias para mis personajes”.

Asimismo, al ser consultada sobre lo que espera que se lleven sus seguidores y los participantes de SelfCare, Priscila comenta: “Siempre digo que, cuando creé el proyecto, no sabía adónde me llevaría. Y, para ser sincera, todavía no lo sé. Lo que sí sé es que esta jornada está siendo increíble y llena de sorpresas, y que el camino en sí ha sido gratificante. Como dije, la mejor parte es este intercambio con mujeres inteligentes, llenas de experiencias, de diferentes partes del mundo”.