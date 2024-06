La talentosa Priscila Buiar ha sido una pieza clave en el éxito de “Stupid Wife,“, la popular webserie brasileña que capturó los corazones de millones espectadores alrededor del mundo a lo largo de sus tres temporadas.

Con una historia llena de emoción y drama, la producción de Ponto Ação llegó a su fin en abril pasado con un especial episodio que cerró la historia de Valentina (Priscila Buiar) y Luiza (Priscila Reis).

En conversación con RedCarpet, la actriz entregó detalles de cómo ha sido decir adiós a la producción, el impacto que tuvo en su vida y lo que se viene en su carrera.

Las confesiones de Priscila Buiar tras el final de Stupid Wife

Durante la temporada final, Valentina, el personaje de Priscila, vivió una intensa escena de parto. Acerca de cómo fue para ella poder realizar una escena con esa carga emotiva, Buiar señaló que, hasta el momento, ha sido la escena más desafiante de su carrera.

“Fue un regalo que recibí de la dirección. Como actriz, me encanta desafiarme y hacer escenas nunca antes vistas que me saquen de mi zona de confort. Fue una escena muy emocionante no solo para mí, sino también para todo el equipo y para los fanáticos de la serie”.

Agregando que: “Para mi personaje, Valentina, tener un hijo era su mayor sueño, así que verla cumplir ese sueño y traer esperanza a muchas familias LGBTQIA+ fue un inmenso privilegio”.

“Y cuando hablamos de la posibilidad de la maternidad, es importante destacar que en la ficción, Valentina y Luiza tienen una condición económica muy privilegiada para poder acceder al tratamiento de inseminación, pero la realidad es que ese tratamiento aún es muy costoso y poco accesible en nuestro país”.

Sobre el proceso del cierre de la historia, Buiar comentó: “Fue una realización personal y profesional. Fue un viaje hermoso, tanto como persona, a través de todo el crecimiento y las oportunidades que tuve como actriz; así como también el viaje de mi personaje Valentina”.

“Sentí que tuvo un camino hermoso, lleno de desafíos, aprendizajes, logros… y quedé muy satisfecha con el final de la serie. Un final feliz, donde reafirman su unión y amor”.

Agregando que es importante para la representación en TV. “El público LGBTQIA+ necesita series, películas y novelas con finales felices, que traiga esperanza, amor y una familia diversa y posible”.

Puntualizando en que son pocos los tipos de proyectos que presentan este tipo de cierres positivos en sus historias. “Donde la pareja permanece unida, realizando sus sueños, desbordando amor y felicidad”.

La despedida de Valentina y el impacto de Stupid Wife en su vida

El capítulo final de la serie se emitió a comienzos de abril de este año, en donde los fans conocieron cómo terminaba esta encantadora historia.

Acerca de cómo fue decirle adiós a un personaje que ha interpretado durante tanto tiempo, Priscila señaló: “Las grabaciones ya habían terminado desde marzo de 2023, pero siento que nunca habrá una despedida”.

“Cosas que aprendí con Valentina, como su valentía y audacia, su fuerza de voluntad para luchar por el amor hacia los suyos, son cosas que siempre llevaré conmigo”.

Igualmente, añade que debido al gran cariño que siente por parte de los seguidores de la serie, la producción sigue muy latente en su vida. “Además, todavía recibo mensajes nuevos de personas que acaban de descubrir la serie, que se han encantado con esta hermosa historia de amor y reconquista”.

“Así que siento sinceramente que muchas vidas aún serán tocadas, muchas personas se sentirán representadas… El arte es atemporal; la historia seguirá cumpliendo su propósito, transmitiendo su mensaje y tocando otras vidas, independientemente del tiempo que pase”.

Priscila además detalló la importancia que tuvo este proyecto para ella. “Stupid Wife” cambió mi vida. Creo que todos los trabajos y personajes nos transforman profundamente, pero “Stupid Wife” es sin duda un hito en mi carrera”.

“Hay un antes y un después. Fue a través de él que pude obtener un mayor reconocimiento como artista y recibir ese cariño, amor, apoyo y admiración en vida, lo cual es un privilegio que no todos los artistas han tenido, así que estoy muy agradecida”, confesó.

El cariño incondicional de sus fans

En esa misma línea, Priscila señala que desde el inicio de la serie ha sentido un gran apoyo de los fans de la producción. “Ha sido una experiencia maravillosa y única. Nunca antes había recibido tanto amor y cariño de esta manera en mi vida, proveniente de personas que nunca he conocido en persona, de diferentes países y lugares del mundo”.

“Es una sensación que no puedo expresar con palabras. Es increíble el poder del arte para conectar a las personas”, puntualizó, revelando que ese mismo apoyo lo siente incluso en proyectos que no se relacionan directamente con la serie.

“También ha sido maravilloso ver cuánto me apoyan estas personas en nuevos proyectos, como Selfcare y en mi colaboración con la marca de ropa Atrixo. Siento que haga lo que haga, siempre estaré acompañada por ellos, y eso me inspira y fortalece todos los días”.

Agregando que también sintió su apoyo durante los incidentes en Rio Grande do Sul, en donde tras las fuertes lluvias ocurridas en mayo se desató la mayor tragedia climática en la historia del estado, lo que dejó a más de 500.000 personas sin hogar y más de 170 fallecidos.

Por este motivo, Priscila decidió utilizar sus redes sociales para ayudar a los afectados. “Recientemente, me he sorprendido aún más con esta gran comunidad que hemos creado juntos. Como saben, el estado de Rio Grande do Sul (región Sur de Brasil) está pasando por la mayor tragedia de su historia, un momento de dificultad sin precedentes. RS es un estado donde tengo muchos amigos y familiares de mis amigos”.

“Ha sido de una gratitud inmensa ver cuánto están ayudando mis fanáticos a las personas y animales allí. Esta semana me di cuenta de que uno de los momentos más importantes de mi vida y carrera fue este: poder usar mis redes sociales, mi voz y comunidad para ayudar a quienes lo necesitan”, añadió.

“Estoy orgullosa de mi comunidad, agradecida por recibir ayuda de muchos lugares del mundo. Y esto es mucho más de lo que podría haber imaginado algún día. Agradezco diariamente”, puntualizó.

¿Volvería Priscila a un revival de SW?

Los fans de la televisión han sido sorprendidos más de una vez con el regreso a la televisión de exitosas series años después de emitido su final, como en el caso de Will and Grace, Gilmore Girls, The X Files, Dexter etc.

En ese contexto, al ser consultada sobre si volvería a interpretar a Valentina en caso de que se diera la posibilidad, Priscila comentó que “Por supuesto. De hecho, estoy enamorada del final del libro que inspiró la serie: ‘Lembre-se de nós’, de la autora Natália Sodré”.

“El final muestra a la pareja envejeciendo juntas, criando a sus hijos, viéndolos graduarse, ir a la universidad, casarse, tener citas, etc. Y en medio de estos acontecimientos, el personaje de Luiza recuerda, de vez en cuando, los momentos compartidos”.

“Lo encuentro hermoso y emocionante, y creo que merece ser interpretado. Creo que a los fans les encantaría, por ejemplo, dentro de unos 10 años, mostrar este desarrollo en la historia de la vida de su familia”.

Asimismo, señaló que es importarte hablar y tener representatividad sobre el envejecimiento para la comunidad LGBTQIA+. “Todavía no tenemos mucha representación y discusión sobre este tema“.

“Dado que las personas estuvieran imposibilitadas de expresarse durante muchos años, de revelarse, vivir, ser quienes son, todavía no vemos en los proyectos audiovisuales familias diversas mostrando este paso del tiempo, este envejecimiento y compañerismo”.

“Es algo tan sutil y común, pero poco (o casi nunca) abordado. Creo que es necesario y esperanzador traer esta realidad representada en la pantalla”, mencionó.