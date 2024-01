Con un 2024 recién comenzado, Priscila Buiar destaca como una fuerza imparable de creatividad y versatilidad de la escena audiovisual sudamericana.

La joven actriz brasilera tiene una exitosa carrera que ha abarcado teatro, cine y televisión, durante sus más de dos décadas de trayectoria, cautivando a audiencias con su presencia magnética y su habilidad para dar vida a personajes inolvidables.

En una entrevista con RedCarpet, la talentosa actriz compartió emocionantes detalles sobre sus trabajos, sus próximos proyectos, lo que se viene para este 2024, y el esperado final de la exitosa web serie, “Stupid Wife”, con los capítulos finales de su tercera temporada.

La temporada final de Stupid Wife

La trama de “Ponto Ação” que gira en torno a Luiza (Priscila Reis) y Valentina (Priscila Buiar), se acerca al cierre de su historia, tras el inicio de una tercera entrega complicado para las protagonistas, quienes tuvieron que enfrentarse luchar tras ver amenazada la tuición de su hijo Leo.

La serie llegó a la pantalla por primera vez el año 2021 y se convirtió en un éxito en reproducciones en Youtube, canal donde transmite, superando los 100 millones de visitas con tan solo su primera entrega.

Debido a esto, Priscila alcanzó un gran nivel de popularidad internacional y también de la crítica, recibiendo los premios a Mejor Actriz en los certámenes Río Web Fest y los Asia Web Awards.

Acerca de cómo se siente frente al final de la serie, la actriz señaló que no siente que sea un cierre. “Sinceramente, no siento que Stupid Wife esté terminando, ni que me esté despidiendo de Valen. Ella siempre estará aquí, dentro de mí,

junto con los detalles de esta hermosa historia de amor”.

Asimismo, agregó que “a pesar del tiempo desde el estreno, recibo a diario mensajes de personas que acaban de “descubrir” la serie, diciéndome cómo les ha gustado e impactado la historia”.

“Creo fielmente que cuando interpretamos un personaje y contamos una historia con tanto amor y dedicación, la gente no olvidará cómo esa obra impactó y transformó sus vidas. Nuevas generaciones la verán, nuevos espectadores… y aun así, creo que la gente seguirá enamorándose con la historia de Valu”, puntualizó.

Tras más de tres años desde la llegada de Valentina, su personaje, a la pantalla, los capítulos finales y restantes de la historia se estrenarán durante este 2024.

Acerca de cómo ha sido para ella despedirse como actriz de un personaje que ha interpretado por largo tiempo y en distintas etapas, señaló que la experiencia fue “un privilegio y, al mismo tiempo, un desafío”.

“Desde la primera temporada, empezamos con la fase adulta, que creo que es la más fácil al estar más cerca de mi propia personalidad y comportamientos. Pero, aun así, cuando veo la serie, puedo ver claramente, y creo que el público también, que absolutamente todo en ella es diferente a mí: la forma de caminar, vestir, mirar, la postura e incluso el tono de voz”.

Las distintas etapas sobre la vida de Valentina han sido retratadas durante las temporadas, de hecho, el primer capítulo de la serie incluye un flashback del personaje en su etapa universitaria.

“Estaba bastante insegura en la primera temporada, pero creo que después de grabar la primera escena logré encontrar a Valentina. Así que grabar el especial universitario fue muy divertido, pudiendo jugar y disfrutar de toda esta “nueva personalidad” que había encontrado y construido a través de mucho estudio y preparación”.

¿Cómo terminará la historia de Valentina?

Acerca de lo que se viene para la protagonista en los capítulos finales de la serie, la actriz señaló entre risas que spoilers no puede dar, pero sí adelantar que cree “que el público que sigue la serie y leyó la “Lembre-se de nós” de la autora Nathalia Sodré sabe hacia dónde se dirige la historia. Lo que puedo decir es que será muy emocionante“.

El éxito de la serie y el impacto de la historia en los seguidores

Cada capítulo de la serie logra llegar a los primeros lugares de ranking de tendencia en redes sociales, además de las decenas de cuentas dedicadas a las actrices protagonistas y sus personajes. Esto sumado a los millones de reproducciones que cuentan los capítulos en Youtube.

El éxito de la serie, sumado al extenso tiempo de grabación, hizo que el elenco se afianzara mucho. “Creo que el vínculo que nos unió para contar esta historia siempre permanecerá. Fue un período de mucha convivencia, todos estuvimos muy integrados en el proyecto para lograr un resultado increíble”.

“Todos estamos orgullosos de lo que hicimos y construimos juntos, y me emociono mucho cada vez que veo a dónde ha llegado este proyecto. Mira, aquí estoy respondiendo una entrevista para un medio chileno, hablando sobre mi trabajo, mi proceso, mis percepciones y mi trayectoria. ¡Esto es increíble!. Cada día soy bendecida con estos pequeños y grandes acontecimientos, y esto es mucho más de lo que podría haber imaginado para Stupid Wife”.

Priscila detalla que el impacto que su personaje y la historia a la representación de la comunidad LGBT+ en medios ha sido un gran honor en su carrera.

“Desde el 2018 trabajó en producciones con temática LGBTQIAP+ y me siento muy honrada de ser parte de obras que se centran en la representatividad y el protagonismo lésbico”.

“Traer este reconocimiento a muchas mujeres en la sociedad es urgente y necesario. Todavía es escasa este tipo de producción, especialmente en la televisión abierta, que a menudo reduce la relación entre dos mujeres a un solo beso o un matrimonio al final de la obra”.

La serie se centra en una historia de amor, sin embargo, la trama toca distintos temas que han estado en la palestra internacional.

“Stupid Wife aborda temas como la depresión posparto, la amnesia disociativa, la importancia de la terapia, la maternidad, el proceso de maduración de los personajes, en fin.

“La complejidad de la vida y las relaciones humanas, desde una perspectiva femenina, desde el punto de vista de diferentes mujeres. Creo que este es nuestro punto clave y lo que ha conquistado a tantos espectadores”, expresó.

Luego agrega: “Además de todo esto, me siento muy orgullosa de trabajar en producciones que emplean a tantas mujeres en puestos de poder: nuestra autora, nuestras guionistas, directoras, nuestro equipo de caracterización, escenografía, nuestras diseñadoras de vestuario, productoras, etc. Tener un equipo formado en su mayoría por mujeres ya es, por sí solo, una revolución en el escenario audiovisual”, puntualizó Buiar.

SELFCARE: Su nuevo proyecto sobre cuidado integral

Durante el 2023 Priscila lanzó Selfcare, un proyecto en donde comparte con sus seguidores sus tips para cuidar la salud mental y física. Acerca de cómo surgió la idea para este lanzamiento, la actriz señala que comenzó como una forma de poder relacionarse con sus seguidores y el cariño que le entregan.

“Recibo muchos mensajes de personas que se sienten inspiradas por mi enfoque y disciplina para la actividad física, y algunas comenzaron a cuidarse al ver mi rutina en mis historias, así que decidí convertirlo en un movimiento.

“Creo que esto tiene un impacto mucho mayor, ya que veo como la disciplina se refleja en otras áreas de mi vida, como la profesional. Tener la oportunidad de influenciar a las personas de esta manera ha sido muy gratificante”, expresó.

El apoyo de sus fans frente a esta nueva etapa en su carrera

Sus miles de fans, como en todos sus proyectos, le expresaron su apoyo a través de las redes tras dar a conocer este emprendimiento.

“Ha sido una experiencia muy agradable y diferente. Mi proceso de estudio para componer y crear un personaje es totalmente introspectivo e individual, por lo que no es accesible al público. A través de mis personajes, nadie puede saber quién soy. Ahora, en internet, puedo tener un intercambio más abierto con mi público”.

“Sin maquillaje, sin vestuario, sin personajes. Soy una persona común compartiendo mi rutina. Comparto lo que estoy leyendo, lo que como y cómo preparo mis comidas vegetarianas para inspirar a otros a investigar sobre esta causa y tener un consumo más consciente”.

Asimismo se refiere al impacto positivo de estas iniciativas en redes sociales. “Mostrar el inicio de algo que lleva tiempo desarrollando es un acto valiente, ya que en un mundo donde la gente muestra solo el resultado o la perfección, colocarse en una posición vulnerable es un contraste. Me ha gustado mucho esto porque va en contra de la corriente.

De igual manera, la comunicadora señala que este nuevo camino en su carrera también la ha ayudado a conocerse mejor y le ha dado nuevas herramientas a su carrera interpretativa.

“Ha sido una experiencia muy interesante, porque cuanto más intento enseñar sobre la actividad física, la importancia de la terapia, o profundizar en temas de salud mental, más aprendo”, añadió.

Luego agrega: “Me di cuenta de que es una vía de doble sentido. Cuanto más comparto sobre mi proceso de autocuidado y autoconocimiento, más me conozco, y todo esto también me ayuda mucho a mejorar como actriz, ya que cuanto más me conozco, más herramientas tengo para crear personajes y hablar sobre lo humano en cada historia.

Lo que se viene para el 2024

El 2023 fue un año llenó de proyectos y reconocimiento para Priscila, en donde nuevamente se llevó el premio a Mejor Actriz en los Premios Río Web Fest, asimismo anunció su participación en distintos proyectos como Prayer Río, el estreno de Marotos: Uma História y su colaboración con la marca Atrixo.

Priscila detalló el impactó positivo del año que recién se fue, tanto en su vida personal, como en su carrera, sacando cuentas alegres. “Creo que fue el mejor año de mi vida. Crecí mucho como ser humano y como actriz. Aprendí mucho a través del intercambio con las personas, tanto sobre dar y compartir como sobre imponer mis límites a los demás. No siempre fue un proceso fácil o hermoso en todos los momentos, pero me siento cada vez más valiente frente a todo”.

Asimismo, destaca que fue un año de muchos desafíos. “También veo la fuerza que implica ser auténtica, vulnerable y fiel a mis propias virtudes. Estoy orgullosa de la base fuerte y los valores que tengo gracias a mi familia, así como de todo lo que me propuse hacer este año. Creo que lo hice con mucha entrega, amor y dedicación, y he cosechado buenos frutos”.

Acerca de sus expectativas para este año que acaba de comenzar, Priscila señala que espera que sea un año con harto trabajo y también con muchos desafíos.

“Me encanta salir de mi zona de confort para crecer aún más en la actuación y como persona. Como dice mi artista favorito, Vincent van Gogh: “La normalidad es un camino pavimentado: es cómodo caminar, pero no crecen flores en él”, expresó.