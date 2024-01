Priscila Buiar, la destacada actriz brasileña, se embarca en un emocionante 2024 con proyectos frescos y la despedida agridulce de la exitosa serie ‘Stupid Wife’, que llega a su fin con su esperada tercera temporada.

A lo largo de su carrera, Priscila ha cautivado a audiencias con su versatilidad en diversos roles, pero en esta entrevista, nos adentramos en el lado menos conocido de su vida profesional.

En entrevista con RedCarpet de Redgol, la actriz conversó abiertamente sobre la presión que enfrenta al ser una figura pública, el cariño de los fans, los desafíos que ha superado y cómo ha evolucionado su carrera a lo largo de los años.

La Evolución de una carrera que resuena internacionalmente

La actriz tiene una larga trayectoria que se extiende por más de dos décadas, en donde sus primeros acercamientos a la actuación se produjo a los 9 años, por impulso de su madre. “Era muy tímida y mi mamá pensó que me ayudaría. Afortunadamente, me enamoré de ello”.

Tras distintos proyectos que van desde ficciones de drama a proyectos que retratan hechos reales, la actriz señala que siempre está en busca de avances, “creo que no solo en mi carrera, sino en todas las áreas de mi vida, estoy buscando constantemente evolucionar, conocerme más y crecer”.

“La serie (Stupid Wife) me ha brindado muchas enseñanzas y me ha preparado para muchas cosas que nunca aprendí en mi licenciatura en artes escénicas o en mis cursos de profesionalización. Estoy muy agradecida por todos ellos porque hoy veo que estoy lista para nuevos desafíos y que no les tengo miedo”.

Acerca de cuáles son los proyectos que más le llaman la atención, revela que su interés siempre es salir de su zona de confort.

“El desafío de contar historias increíbles, de ser/interpretar a una persona completamente diferente de mí; de reconstruirme, de aprender, estudiar y profundizar en temas necesarios y llevar mensajes que deben ser transmitidos”.

“Un actor siempre es un portavoz de causas, temas, historias, y me siento honrada y orgullosa siempre que tengo la oportunidad de usar mi cuerpo y mi voz para eso”.

Su compromiso con la representación y visibilidad de la comunidad LGBT en medios

Tras el estreno de la webserie, Stupid Wife, la cual superó los cientos de millones de reproducciones en Youtube, Priscila obtuvo un masivo reconocimiento internacional por su papel como Valentina, una joven fotógrafa que ve cómo su vida cambia de un momento a otro cuando su esposa pierde la memoria.

Sin embargo, su participación en la visibilización de la comunidad LGBT+ en los medios de comunicación en Sudamérica remonta desde mucho antes.

“Desde 2018, trabajó en producciones con tema LGBTQIAP+ y me siento muy honrada de ser parte de obras que se centran en la representatividad y el protagonismo lésbico. Traer este reconocimiento a muchas mujeres en la sociedad es urgente y necesario”.

“Todavía es escasa este tipo de producción, especialmente en la televisión abierta, que a menudo reduce la relación entre dos mujeres a un solo beso o un matrimonio al final de la obra”.

“Stupid Wife aborda cuestiones como la depresión posparto, la amnesia disociativa, la importancia de la terapia, la maternidad, el proceso de maduración de los personajes, en fin: la complejidad de la vida y las relaciones humanas, desde una perspectiva femenina, desde el punto de vista de diferentes mujeres. Creo que este es nuestro punto clave y lo que ha conquistado a tantos espectadores”.

“Además de todo esto, me siento muy orgullosa de trabajar en producciones que emplean a tantas mujeres en puestos de poder: nuestra autora, nuestras guionistas, directoras, nuestro equipo de caracterización, escenografía, nuestras diseñadoras de vestuario, productoras, etc. Tener un equipo formado en su mayoría por mujeres ya es, por sí solo, una revolución en el escenario audiovisual.

Entre roles inolvidables y admiración incondicional de sus fans

Uno de los temas que siempre destaca la actriz es el cariño de sus fans en todos sus proyectos, una conexión especial que ha forjado a lo largo de los años. Priscila comparte cómo esta relación impacta su vida diaria, así como el impacto positivo que tiene en su carrera.

“Agradezco todos los días porque ese siempre fue mi propósito. Transformar e impactar la vida de las personas a través de mi arte. Tener la confirmación de esto a través del cariño de los fanáticos, de tantos mensajes, cartas donde comparten un poco de su historia conmigo, es un gran privilegio que sé que no todos los artistas tienen. Así que me siento realizada”.

Asimismo, la actriz destaca este impulso para poder compartir mensajes de positivismo y realidad.

“Después de que el internet y la serie me trajeron visibilización, me vi, además de actriz y modelo, también como una influenciadora digital. Sé que este término hoy está bastante banalizado y generalmente aborda una superficialidad de una vida o estándar inalcanzable. Pero decidí usar esta “influencia” para transformar e impactar positivamente la vida de mis seguidoras y fanáticos”.

Priscila reveló que ese fue uno de los motivos que la llevaron a crear Selfcare, su nuevo proyecto sobre cuidado integral, en donde a través de sus redes se relaciona con sus seguidores. “Comparto todas mis herramientas para cuidar de mi salud física y mental, con el objetivo de incentivar e inspirar a otras personas a cuidarse también. Fue la mejor manera que encontré de agradecerles por haber transformado mi vida”.

Los desafíos y las presiones de ser una figura pública

Con su notable presencia en las redes sociales y una base de seguidores en constante crecimiento, se enfrenta a la presión pública con una admirable fortaleza.

Consciente de la responsabilidad que conlleva la visibilidad, Priscila Buiar ha cultivado una relación genuina con sus seguidores, compartiendo no solo los momentos de éxito, sino también los desafíos personales y profesionales.

Su enfoque sincero y auténtico hacia la presión pública se traduce en un equilibrio cuidadoso entre la exposición y la preservación de su privacidad.

“Es un desafío diario. Hoy uso la internet como una plataforma para promover mi contenido como actriz y modelo, además del Self Care. He estado utilizando todo este enfoque de una persona “pública” para inspirar buenos hábitos y creo que este proyecto es la mayor concretización de la responsabilidad que busco tener como persona “conocida”.

La actriz aborda la presión con una actitud positiva, valorando el cariño de sus seguidores mientras mantiene una conexión auténtica que va más allá de los números, construyendo una comunidad que respalda no solo a la artista, sino también a la persona detrás de la pantalla.

“Hablar sobre temas profundos y necesarios con una psicoanalista; traer a otras mujeres inspiradoras para compartir sus talentos y trayectorias; incentivar la lectura y un grupo de debate donde una persona escuche la opinión de la otra, amplíe su visión, abra su mente y comience a considerar el punto de vista del otro, de manera respetuosa, inteligente, interesante y articulada. Eso es lo que he propuesto”.