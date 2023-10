ACR, Agustina Canales, es una artista que se supera a si misma y que con su pasión, quiere construir su propia escalera al cielo de la música. Con tan solo 20 años, la intérprete chilena conocida como “La White Latina” ha tomado la oportunidades que le ha brindado la vida para formar su propia esencia sonora.

A sus 18 años, comenzó a estudiar gracias a una beca en Berklee College Music, la universidad de música más prestigiosa del mundo para luego congelar sus estudios y construir una carrera de género urbano en Chile. Actualmente trabaja con Matías Alegría, productor de Young Cister, espacio donde la artista afirma que la creatividad fluye, y hace poco, estrenó su último sencillo “Sori”, disponible en todas las plataformas.

Además, es la madrina de la selección de Rugby de Chile. De la mano de Los Cóndores que tuvieron una histórica presencia en el Mundial, se refirió a esta oportunidad y también lo que se viene con el equipo.

En exclusiva con RedCarpet, conversamos con la cantante nacional además sobre sus éxitos, historia personal, procesos creativos y futuros proyectos musicales.

Hace poco lanzaste tu último sencillo “Sori” en todas las plataformas ¿En qué te inspiraste y cómo se dio esta creación?

La escribí hace un año por una relación que no me aportó en nada. Al principio era triste y ahora es como ‘ahora sé que no te merecías nada de lo que hice por ti’. Era melancólica, resentimiento, y luego paso el tiempo y estaba la canción en mi computador y la escuché, y me sentí completamente distinta.

Me di cuenta que seguía viva, no me morí por amor y que no le guardo rencor a la persona, entonces pensé ‘voy a rehacer este tema´, en el sentido de que, ‘ahora sé que no valía la pena todo lo que lloré, todo lo que sufrí, y rescato lo que aprendí y sigo para adelante’.

Además, en el video se puede retratar un poco eso, en que el chiquillo-como le decíamos nosotros nuestro bandido- no pelea con ACR, no se miran feo. Saben que el otro existe, es como ‘buena, que esti bien’, nosotros seguimos con nuestra vida y ACR se junta con sus amigas, se maquilla, la pasa super bien.

Siendo mujer en este género, tus letras están cargadas de poder femenino, empoderamiento y seguridad ¿Qué te gustaría provocar con tus palabras a quien te escucha?

Me gustaría provocar ese sentimiento de sonoridad y fraternidad de que, una quiere a las mujeres de su entorno tanto como se quiere y se respeta a si misma. Ese apoyo incondicional que, la verdad solo conoces con la amistad femenina. Ves amistades de niñas que se conocen en el jardín y realmente terminan siendo amigas para toda la vida, se apañan. Siento que las amistades entre mujeres son muy sinceras y fraternas.

¿Cuándo ACR se dio cuenta que la música era lo suyo?

Desde que nací (entre risas).

Es súper cómico porque cuando tenía cuatro meses de vida silbaba. Mi mamá y mi bisabuelo-que es uno de mis exponentes musicales más grandes- le decía a mi mamá que me llevara a un programa de tele para decir que la niña era alienígena. Entonces siempre tuve la música metida en la cabeza, y a los siete años fue cuando dije que quería ser cantante y no se me quito nunca.

Desde pequeña tu interés por la música fue algo muy propio e interno de ti. En una entrevista comentaste que escribías poesía y luego te diste cuenta que los versos se podía hacer canción ¿Qué sentimientos o experiencias te inspiran?

Hoy en día lo que más me inspira es la gente que está alrededor de mí, cómo me siento al respecto y cómo empatizo con lo que sienten las otras personas. Entonces escribo mucho de lo que sienten ellas, por ejemplo, mis amigas, sus sentimientos y cómo se sienten conmigo cuando salimos. Retratar ese tipo de experiencias.

Además, escribía de mi abuelo, de lo que había alrededor mío y después ya pasando en la adolescencia, fue cuando comencé a escribir de mi misma. La verdad es que me empecé a conocer internamente y me gustó mucho lo que tenía.

Al conocerte brotó más creatividad

Sí, especialmente en el tiempo que viví sola, porque me fui a estudiar a Estados Unidos, era chica tenía 18 años, estaba recién conociéndome, y esa experiencia me empujó a conocer otro lado de mí. Ese proceso de auto-conocimiento me enseñó tanto y eso ahora se refleja mucho en mi música, de que tiene una esencia propia.

Tal como lo mencionabas, estudiaste en la Universidad de Berkeleey en donde conociste música de los cinco continentes para luego crear una carrera musical en Chile ¿De qué forma enriqueció este conocimiento en tus actuales proyectos?

Actualmente, todo el tiempo que estuve allá, lo que más influyó fue compartir con diferentes culturas distintas. Eso me enseñó no solo teóricamente, sino que también en aplicar el conocimiento que ya tienes y la forma de trabajar en distintos países.

Como músicos todos teníamos la misma fórmula de composición, pero todos teníamos algo distinto que contar, entonces eso comenzó a cultivar esa pasión en mi de ocupar todo en una sola canción.

¿Cómo se dio esta transición al género urbano?

Esta transición se dio por la pasión que me impulsa a no limitarme en un solo género. En el sentido que me gustan los boleros, me gusta el rock y más. De todo se puede rescatar algo. Por tanto, en este proceso de transición a la música urbana fue más que nada crear un concepto de música contemporánea en mi cabeza, y haber entrado en el mundo urbano de Chile para mi fue como un click, porque traje esa mezcla que tenía y calzó perfecto en el género.

Respecto a tu carrera, comenzaste a trabajar con Matías Alegría, productor de Young Cister ¿Cómo ha sido trabajar con él y qué procesos creativos han estado trabajando?

Trabajar con Mati es super entretenido. Siento que la dinámica que tenemos en el estudio la transformamos en una junta entre amigos. Es super grato, nos matamos de la risa, nos contamos anécdotas y al mismo tiempo trabajamos. Se trasmite en el trabajo en cómo nos quedan las canciones, se ve en los beats, en los procesos creativos de ensayo y error.

Yo siento que en conjunto estamos haciendo una colaboración y en las canciones se ve la esencia de los dos. Y esa es la idea principal para mí, que esto sea una cooperación en donde la vibra del productor también se note.

Sobre la generación urbana chilena ¿Qué artistas te inspiran? ¿Te gustaría hacer una colaboración con alguno?

Me encantaría colaborar, eso es algo que también aprendí a querer mucho estudiando allá. Me inspira trabajar con otros y en la escena urbana actual me encanta la Paloma Mami, Young Cister, el AK 420.

La verdad es que siento que ahora la música en Chile se ve con mucha libertad, en la que podemos decir lo que pensamos y lo que nos gusta, y la gente lo bien recibe. No sabría encasillar quién más me gusta, el hecho de que en Chile esté lo que siempre quise…

¿Qué es lo que siempre quisiste?

Esa base musical. Por eso mismo me quise regresar, para traer todo lo que yo aprendí a Chile y ejercerlo aquí, porque muchas veces entre los artistas nos perdemos lo que estamos buscando y lo que está cerca. Nos vamos adaptando al entorno y comenzamos a construir nuestro arte en base a eso.

¿Cuáles son los próximos logros que quieres alcanzar en tu carrera?

Me hace mucha ilusión presentarme en vivo. Me encantaría subirme a los escenarios más grandes de mi comuna. Hace poco puse un ticket en mi lista de grandes expectativas que fue presentarme en Con Con, mi comuna. Fue todo muy lindo y había mucha gente.

Otro objetivo que tengo es viajar por Chile, conocer a las personas que me escuchan. Otra cosa importante es nuestra colaboración con los Cóndores de Chile Rugby. Estamos preparando la canción himno, queremos crear esa pasión con el resto del país, siendo un deporte tan lindo que está creciendo acá, siendo ese finalmente uno de mis grandes sueños, lo que somos emergentes poder unir la música y el deporte.

Finalmente, ¿qué mensaje le dirías a alguna chica de tu edad o más pequeña que quiere comenzar en la música?

Le diría que lo haga, que es un camino difícil que requiere disciplina y mucha motivación, pero también teniendo ambas cosas, la victoria es inminente. Que se apoye mucho en si misma, en su familia y que nunca olvide trasmitir ese sentimiento genuino de como se siente con una personalmente y con el resto porque cuando se hacen las cosas con el corazón, es cuando comienzan a resultar.