The Offpring, la exitosa banda, regresa a Chile con su nueva gira “Supercharged Worldwide 2025” con la cual visitarán distintos puntos de Latinoamérica para presentar su undécimo álbum “Supercharged” que se lanzará el 11 de octubre.

Este nuevo trabajo incluye los sencillos “Light It Up”, “Make It All Right” y “Come to Brazil”. En Chile, la banda se presentará el 18 de marzo de 2025 en el Movistar Arena.

“Solo queremos conectarnos con el mundo, y Supercharged lo hace como un gran puñetazo en la cara”, dice Dexter Holland. “Estamos entusiasmados por lanzar este disco y emprender la gira que lo respalda el año que viene, para llevar la música a nuestros fans que han estado con nosotros durante tanto tiempo”.

¿Cuándo es la venta de entrada de The Offspring en Chile?

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comenzará este 14 de octubre a las 12:00 pm y terminará el 16 de octubre a las 11:59 am. Quienes tendrán un 20% de descuento con tarjetas del Chile. Disponibles hasta agotar 4,000 entradas con descuento.

Mientras que la venta general iniciará el próximo 16 de octubre a las 12:00 pm.

Supercharged Gira mundial

“El título Supercharged resume claramente el mundo actual, donde todo el mundo parece estar entusiasmado en la vida real y en las redes sociales”, explica Dexter Holland, cantante y compositor de la banda. “Pero también hace referencia al sonido de algunos de mis discos favoritos, desde AC/DC hasta Operation Ivy. Ya sea musical o culturalmente, esa palabra te impacta de una manera muy visceral”.

Con sencillos como “Light It Up”, la banda reafirma su lugar como uno de los grupos más influyentes del punk rock. “Make It All Right” aborda la idea de mejorar la vida con melodías pegajosas y riffs energéticos; mientras que “Come to Brazil” destaca por sus guitarras potentes y referencias culturales brasileñas, siendo una verdadera carta de amor a sus seguidores sudamericanos.

Desde su regreso tras una pausa de casi 10 años, The Offspring ha continuado su trayectoria imparable.

Este año celebraron el 30.º aniversario de su álbum Smash, lanzaron Let the Bad Times Roll en 2021 y han vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo, conectando con nuevas generaciones.