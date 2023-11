Lollapalooza Chile revela el Line Up por día y cuánto cuestan los pases diarios del festival

Lollapalooza Chile no deja de sorprender para la versión 2024, del evento más esperado por los fanáticos de la música y reveló el Line Up por día habilitando también la venta de pases diarios, para quienes prefieran esa modalidad.

Recordemos que hace algunas semanas se dio a conocer el esperado Line Up,con la esperada presentación de Blink 182 y encabezado por grandes artistas como The Offspring, Thirty Seconds To Mars, Sam Smith, Feid, Arcade Fire, Limp Bizkit, Sza y muchos más.

Este es el Line Up diario de Lollapalooza Chile 2024

Ya se dio a conocer el Line Up para cada día del festival y te lo contamos en detalle:

El viernes 15 está liderado por Feid y Limp Bizkit, junto a Hozier, Thirty Seconds To Mars, Meduza y más.

está liderado por Feid y Limp Bizkit, junto a Hozier, Thirty Seconds To Mars, Meduza y más. Para el sábado 16 podremos ver a Blink 182 y Arcade Fire, se le suman artostas como The Offspring, Checho Corleone, Diplo, The Blaze y más.

podremos ver a Blink 182 y Arcade Fire, se le suman artostas como The Offspring, Checho Corleone, Diplo, The Blaze y más. Y para cerrar el domingo 17 se presentará SZA, Sam Smith, junto a otros exponente como Jungle, Phoenix y muchos más artistas.

También puedes revisarlo en el sitio web oficial lollapaloozacl.com/line-up

Venta de pases diarios y precios para Lollapalooza Chile

Ya comenzó la venta de entradas para los pases diarios de Lollapalooza y los puedes comprar AQUÍ.

Los precios son los siguientes:

Pase General Diario – Preventa 1 : $130.000 + cargo por servicio $15.600 – Total $145.600

$130.000 + cargo por servicio $15.600 – Pase Diario Lolla Lounge – Preventa 1 : $275.000 + cargo por servicio $33.000 – Total $308.000

$275.000 + cargo por servicio $33.000 – Pase Diario Lolla Lounge Premium – Preventa 1: $340.000 + cargo por servicio $40.800 – Total $380.800

Pase Diario General

Pase Diario Lolla Lounge

Pase Diario Lolla Lounge Premium

Novedades para Lollapalooza Chile 2024: Más que música una experiencia

Porque Lolla es mucho más que música es una experiencia completa, desde Lotus anunciaron junto al esperado Line Up, las novedades que tendrá el evento el 2024. Entre las que se encuentran dos áreas de Beer Garden que podrán disfrutar quienes asistan al Parque Cerrillos con cualquier tipo de ticket y sean mayores de 18 años.

Más horas de música con cierre doble con grandes artistas, para los días sábado y domingo, además se potenciará al doble la experiencia de sonido en los escenarios principales de Lolla 2024.

Lolla-Upgrade , será un nuevo sector que estará ambientado con zonas de descanso y sombra para poder tomar un break dentro del parque. Además tendrá barra de alcohol, bebida, food trucks, baños tráiler y mucho más.

Para los fánaticos de la música y el merch de Lollapalooza, habrá un Mega Lolla Store, podrás llevarte todos los artículos oficiales de la mejor experiencia.

Otras de las novedades son:

Este 2024 el Alternative Stage llegará con un pabellón de 1.600 mts² de sombra.

Aumentan las zonas de sombras , serán tres veces más para que las puedas disfrutar a lo largo del parque.

para que las puedas disfrutar a lo largo del parque. ¡Crece la presencia de paneles solares ! Aldea Verde Stage y Kidzapalooza, estarán funcionando al 100% con energía solar.

estarán funcionando al 100% con energía solar. Buenas noticias para quienes van a Lollapalooza Chile en Metro , porque se extenderá el horario de los trenes, para que puedas disfrutar tranquilamente de los cierres diarios del evento.

de los trenes, para que puedas disfrutar tranquilamente de los cierres diarios del evento. Se suman más servicios, con 10 zonas de baños que estarán distribuidos en el Parque Cerrillos.

¿Quedan entradas para los 3 días de Lollapalooza Chile?

Las entradas para el Lollapalooza 2024 que se hará los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos y las entradas están disponibles en www.ticketmaster.cl y los precios son los siguientes.

Pase General para los 3 días

Preventa 2: $291.200

Banco de Chile 20% dscto: $239.200

Costanera Center 20% dscto: $239.200

Normal: $347.200

Banco de Chile 20% dscto: $285.200

Costanera Center 20% dscto: $285.200

¿Qué incluye el Pase General?

Podrás accedera las áreas de Beer Garden , las que están ubicadas en el mismo parque – Ojo, porque el acceso es exclusivo para mayores de 18 años.

, las que están ubicadas en el mismo parque – Ojo, porque el acceso es exclusivo para mayores de 18 años. Tendrás acceso al patio de comida , en donde hay opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

, en donde hay opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Barras de bebidas & snacks.

Merchandising oficial de las bandas y del festival.

oficial de las bandas y del festival. Puedes participar de las activaciones de marca con entretenidas actividades, regalos y sorteos.

con entretenidas actividades, regalos y sorteos. Acceder a las estaciones de agua gratis.

Puedes ir a las zonas de sombra y descanso.

Pase Lolla Lounge 3 días

Preventa 2: $582.400

Normal: $677.600

Banco de Chile 20% dscto: $556.600

Costanera Center 20% dscto: $556.600

¿Qué incluye el Pase Lolla Lounge?

El despacho de tu pulsera es gratis

es El Packaging Lounge, llega a tu domicilio junto a tu pulsera

llega a tu domicilio junto a tu pulsera Tienes acceso exclusivo al parque .

. Puedes acceder a la barra libre de bebidas y licores premium a cargo de Pepsi, Royal Guard, Mistral, Red Bull, Bombay Sapphire, Bacardí, Jack Daniels, Riccadonna.

a cargo de Pepsi, Royal Guard, Mistral, Red Bull, Bombay Sapphire, Bacardí, Jack Daniels, Riccadonna. Servicio de comida (pronto más información).

(pronto más información). Amplias zonas de sombra y descanso .

. Baños VIP Exclusivos .

. Pantalla gigante con streaming del festival.

Punto de activación y carga Cashless .

. Guardarropía.

Pase Lolla Lounge Premium 3 días

Preventa 2: $800.800

Normal: $924.000

Banco de Chile 20% dscto: $759.000

Costanera Center 20% dscto: $759.000

¿Qué incluye el Pase Lolla Lounge Premium?

Tendrás acceso a la zona preferente , que se ubica en sector lateral-frontal de los escenarios Costanera Center y Banco de Chile.

, que se ubica en sector lateral-frontal de los escenarios Costanera Center y Banco de Chile. Servicio Fast Ride para traslados entre escenarios Costanera Center y Banco de Chile

Costanera Center y Banco de Chile El despacho de tu pulsera es gratis.

es Packaging Premium, exclusivo y edición limitada, llegará a tu domicilio junto a tu pulsera.

exclusivo y edición limitada, llegará a tu domicilio junto a tu pulsera. Barra libre de bebidas y licores premium a cargo de Pepsi, Royal Guard, Mistral, Red Bull, Bombay Sapphire, Bacardí, Jack Daniels, Riccadonna.

a cargo de Pepsi, Royal Guard, Mistral, Red Bull, Bombay Sapphire, Bacardí, Jack Daniels, Riccadonna. Servicio de comida (pronto más información).

(pronto más información). Amplias zonas de sombra y descanso.

Baños VIP exclusivos.

Pantalla Gigante con streaming del festival.

Guardarropía.

Punto de activación y carga Cashless.