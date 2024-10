El célebre DJ y productor Carl Cox estará en el país para ofrecer una fiesta inolvidable el 28 de diciembre en el Espacio Riesco.

Este evento es parte en una de las fechas de la temporada verano de La Feria On Tour. En este formato, Carl mezcla actuaciones en vivo con cajas de ritmo, sintetizadores y otros dispositivos, complementándolo con su set de DJ.

¿Dónde comprar entradas para Carl Cox en Chile?

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Passline.

La entradas tienen un valor que va desde los $40.000 por Economy Access, seguido de First Access Preventa 1 $59.000 y First Access Preventa 2 a $64.000.

First Access Last Call tiene un costo de $74.000, mientras que las entradas más costosas correspondiente a Premium Access Preventa 1 cuesta $149.000, seguido de Premium Access Last Call a $169.000.

Revisa las ubicaciones

El regreso de Carl Cox

El artista conocido como “el rey del house y el techno”, ha cautivado a miles de aficionados a este género, quienes podrán despedir el año con un espectáculo inolvidable en Espacio Riesco.

La gira del artista lo llevará a varios países de la región, donde sus fechas de presentación ya se han agotado.

Sus shows ofrecen una experiencia única para disfrutar en vivo la magia de uno de los grandes referentes del género. A pesar de sus 62 años, Carl se destaca por su energía en el escenario y su conexión con el público.

El británico inició su carrera musical a los 15 años y ha construido una trayectoria impresionante, marcada por décadas de innovación y éxitos en la escena techno.

Su influencia en la industria es notable, con éxitos que han dominado las listas de reproducción globales y han sidofundamentales en legendarias fiestas alrededor del mundo.

Además, es el creador de la célebre serie de eventos “Finder” y “Time For House Music”, que han dejado una huella imborrable en la cultura electrónica.

La fiesta en Santiago es producida por La Feria On Tour y promete ser una celebración electrizante, combinando sus grandes éxitos con nuevas mezclas musicales, en donde los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia sonora envolvente de la mano de Cox.