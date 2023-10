Iron Maiden regresa a nuestro país con sus grandes éxitos que la han consagrado como una de las bandas de heavy metal más importantes del mundo. Asimismo, la agrupación cuenta con una gran cantidad de fans del territorio nacional, así que no es extraño pensar en las futuras filas de compradores de entrada para su espectáculo en 2024.

La cita será el día 27 de noviembre de 2024, concierto que la banda realizará en el Coliseo de Ñuñoa, es decir el Estadio Nacional, recinto que ha recibido el grupo musical en años anteriores, por tanto, será como volver al origen de grandes conciertos y de recuerdos que han construido sus seguidores y los intérpretes de Fear of The Dark.

Esta será la cuarta vez que actúen allí, siendo la última ocasión en 2019 como parte de la gira mundial Legacy Of The Beast World Tour, en la cual las entradas se encontraron totalmente agotadas a solo seis meses previos del espectáculo. El éxito fue tan rotundo, que los llevó a sumar un nuevo concierto en un estadio cubierto con entradas agotadas con una audiencia de aproximadamente 80.000 admiradores. Además, es importante recordar que Iron Maiden también grabó su álbum en vivo y la película del concierto, titulada “En Vivo!”, en 2011 como parte de la gira Final Frontier World Tour.

¿Cuáles son los precios de entradas para Iron Maiden en Chile 2024?

¡Atención fanáticos! La venta de entradas para Iron Maiden en Chile 2024, comienza el día jueves 02 de noviembre a las 12 del día, a través de la plataforma Ticketmaster.

Los precios serán revelados a esa hora, pero cabe señalar que el valor de entrada general se aplicará un 20% de descuento si eres cliente Entel o Banco Scotiabank.

Un regreso que muchos quieren

La agrupación regresa a nuestro país con su gira THE FUTURE PAST TOUR, lo que ha puesto feliz y contentos tanto como a la banda y a sus seguidores.

Asimismo, el bajista Steve Harris destacó a los fans chilenos “Estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más! Nos vemos en 2024″

Además agregó que, “en esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia“.

¿Qué otros países visitará Iron Maiden en 2024?

La banda reveló algunas fechas para septiembre de 2024:

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

01 – RAC Arena, Perth, Australia *

04 – Adelaide Entertainment Centre, Adelaide, Australia *

06 – Rod Laver Arena, Melbourne, Australia *

10 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, Australia *

12 – Qudos Bank Arena, Sydney, Australia *

16 – Spark Arena, Auckland, New Zealand *



JAPÓN

22 – Sky Hall Toyota, Aichi, Japan

24 – Osaka-Jo Hall, Osaka, Japan

26 – Tokyo Garden Theater, Tokyo, Japan

28 – Pia Arena MM, Kanagawa, Japan