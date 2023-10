El Estadio Nacional es la casa no solo del futbol, sino que del rock y el heavy metal. Iron Maiden tiene gira por Sudamérica y confirmó este viernes que Chile está incluido. Y obviamente será en el recinto de Ñuñoa que tras años cerrados, la banda al parecer estuvo esperando su reapertura para reencontrarse con el público chileno.

Las pistas sobre la llegada de la banda de heavy metal comenzaron este jueves, cuando DG Medios compartió una publicación sobre un masivo concierto en el Estadio Nacional para el 2024, el cual tenía de fondo la intro de Alexander the Great del álbum Somewhere in Time, estrenado en 1986.

Afortunadamente, para los fans, la confirmación llegó a las pocas horas, con el anunció del regreso de la banda para el 2024 con su nueva gira mundial “The Future Past World Tour”.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Iron Maiden en Chile?

La “Doncella de Hierro” pisará territorio nacional el próximo 27 de noviembre del 2024.

La preventa para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotianbank comenzará el martes 31 de octubre al medio día, es decir a las 12:00 pm. Mientras que la venta general comenzará el jueves 2 de noviembre a las 12:01 pm, ambas a través de sistemas Ticketmaster.

Revisa el anuncio a continuación

Iron Maiden: The Future Past World Tour

La “The Future Past World Tour” es la actual gira de conciertos de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden, en apoyo de su decimoséptimo álbum de estudio, “Senjutsu”. Este tour se centra en una parte específica de la historia de la banda, relacionando su álbum de 1986, “Somewhere in Time”, con el tema central de la gira.

Esta serie de conciertos es la cuarta en la carrera de Iron Maiden que se enfoca en un período particular de su historia, siguiendo los pasos de giras anteriores como “Eddie Rips Up the World” en 2005, “Somewhere Back in Time” de 2008-2009 y “Maiden England” de 2012-2014.

Un aspecto destacado de esta gira es la inclusión de una representación en vivo de “Alejandro Magno”, una adición especial que se presenta por primera vez. Según el manager de la banda, Rod Smallwood, se prevé que la gira continúe hasta 2024.

La gira se inició el 28 de mayo de 2023 en Liubliana y, más recientemente, el 15 de octubre de 2023, se anunció que se extenderá a lo largo de 2024.

¿Cuál es el posible setlist de Iron Maiden en Chile?

Como la gira comenzó el pasado 28 de mayo en Ljubljana, Eslovenia, los fans ya se pueden adelantar a los temas que serán parte de la esperada presentación de la banda de Reino Unido.

“Caught Somewhere in Time” (de Somewhere in Time, 1986)

“Stranger in a Strange Land” (de Somewhere in Time, 1986)

“The Writing on the Wall” (de Senjutsu, 2021)

“Days of Future Past” (de Senjutsu, 2021)

“The Time Machine” (de Senjutsu, 2021)

“The Prisoner” (de The Number of the Beast, 1982)

“Death of the Celts” (de Senjutsu, 2021)

“Can I Play with Madness” (de Seventh Son of a Seventh Son, 1988)

“Heaven Can Wait” (de Somewhere in Time, 1986)

“Alexander the Great” (de Somewhere in Time, 1986)

“Fear of the Dark” (de Fear of the Dark, 1992)

“Iron Maiden” (de Iron Maiden, 1980)

“Hell on Earth” (de Senjutsu, 2021)

“The Trooper” (de Piece of Mind, 1983)

“Wasted Years” (de Somewhere in Time, 1986)