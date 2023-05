Iron Maiden comenzó su gira “The Future Past” este 28 de mayo. La banda británica extenderá su gira hasta octubre, de momento, y recorrerá diversos países de Europa además de Canadá.

Con un gran primer concierto los fanáticos ya se encuentran viviendo el momento al ver que la banda tocó en el escenario algunos de sus grandes éxitos de toda su carrera musical.

Primera vez en vivo

Una de las canciones que la banda nunca había tocado en vivo es “Alexander the Great” y en está nueva gira decidieron agregarla al setlist, lo que tiene a los fanáticos más que emocionados.

Con su primer concierto realizado este 28 de mayo en Eslovenia, la banda decidió sorprender a su público y tocó por primera vez en vivo la canción “Alexander The Great“, la que es el último track de su álbum “Somewhere in Time (1986)“.

Con esto los fanáticos presentes en el show vivieron un momento histórico al cantar en vivo por primera vez este tema, al que se le unieron otros que ya habían tocado en vivo como “Caught Somewhere in Time“, “Stranger In a Stranger Land” y “Heaven Can Wait“.

Puedes revisar el histórico momento en el siguiente video:

Es importante mencionar que desde que se anunció la gira “The Future Past” los fanáticos especulaban que los británicos podrían llegar a tocar en vivo la tan conocida canción.

Además hay que mencionar que a horas de comenzar el concierto se filtraron videos de los ensayos del show en los cuales se escuchaba como ensayan el tema antes de presentarlo en el escenario.

Otras de las canciones que se tocaron por primera vez en vivo en esta nueva gira fueron “Death of the Celts“, “The Time Machine” y “Days of the Future Past“. Estas tres canciones forman parte del más reciente álbum de la banda llamado “Senjutsu” el que se lanzó en septiembre de 2021.

Sobre un posible concierto de Iron Maiden en Chile no se sabe mucho pero diversos rumores señalan que la banda podría llegar a presentarse en marzo de 2024 en el país como parte de su gira Latinoamericana. Cabe destacar que nada ha sido confirmado ni por la banda ni por alguna productora del país.