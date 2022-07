La irresponsabilidad de los fans se está volviendo un tema para los artistas. Previamente se reportó la molestia de Eddie Vedder de Pearl Jam por la actitud violenta de una mujer en pleno show, y ahora fue a voz de Iron Maiden, Bruce Dickinson, quien se enfureció porque un fan encendió una bengala durante una de sus presentaciones.

El incidente tuvo lugar en el Olympic Stadium, de Atenas, Grecia, hasta donde la banda británica llegó para presentar su más reciente disco Senjutsu.

El reporte vino del sitio especializado Blabbermouth, desde donde indicaron que llegado el momento del clásico The Number Of The Beast en el setlist, Dickinson se dio cuenta de cómo se encendía el artículo pirotécnico entre la masa.

La reacción del vocalista no se hizo esperar y explotó antes de lanzar una sola lírica al micrófono.

"El estúpido con la maldita bengala, tengo que cantar aquí", gritó Bruce en primer lugar.

Pero su desahogo fue más allá y disparó: "Maldito hijo de pu**. Maldito griego. Está bien. Tengo que cantar. Está bien. ¡Vete a la mier**!".

Dickinson se molestó tanto que incluso abandonó el escenario. Eso al menos hasta que se extinguió la bengala, momento en el que reapareció pero evidenciando una total descordinación con el resto de la banda.

Bruce Dickinson suele manifestar su incomodidad cuando algo en el ambiente de sus shows le molesta. En 2019, detuvo un concierto a medio camino debido a un incidente entre el público de Tacoma, Washington, EE.UU.; por el que más tarde culpó a la seguridad del lugar. Mientras que en 2012, se molestó con unos fanáticos en Indianapolis, porque habían estado escribiendo en sus celulares por tres canciones seguidas.