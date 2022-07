Después del fallecimiento de un fanático en el festival Roskilde 2005 en pleno show, Pearl Jam es una de las bandas que más se preocupa de la seguridad durante sus actuaciones. Por eso, Eddie Vedder siempre atento a lo que está pasando frente a sus ojos durante los conciertos, decidió expulsar a una fanática que tuvo un comportamiento violento.

El episodio se registró en Zúrich, Suiza, donde una mujer golpeó a un hombre en la cabeza por estar filmando la interpretación de Animal. Vedder puso en alto el show en el Hallenstadion Zurich y pidió encender las luces, para luego hablarle directamente a la persona.

"Oye, lo vi todo. Lo sé, te estaba molestando. Estabas desanimada porque estuvo filmando todo el tiempo", dijo Eddie a la mujer.

Y luego continuó: "La cuestión es que sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo en la cabeza, aunque seas mujer. Aprecio el hecho de que puedas ser fuerte".

"Deja de pegarle, te vas de aquí. La violencia no está permitida. Lo siento señora, no se permite la violencia. Podrías haberme saludado, te estaba mirando directamente. No estamos golpeando a la gente aquí. Lo siento", remató el cantante.