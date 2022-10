Pareciera que el último concierto de Iron Maiden en Chile fue hace poco. Pero lo cierto es que fue antes de la Revuelta Social y la Pandemia, en octubre de 2019. Por eso, no es de extrañar que los músicos británicos vuelvan a emprender una nueva gira, de la que ya se anunciaron las primeras fechas.

La banda en esta oportunidad concretará una serie de conciertos alrededor del mundo para promocionar su más reciente disco Senjutsu, lanzado en medio del encierro y que no habían interpretado en vivo debido a la anulación de las presentaciones en vivo por las restricciones sanitarias.

Pero ahora que las cosas han vuelto a su orden natural, Bruce Dickinson y compañía anunciaron lo que serán sus primeros conciertos en 2023, en lo que denominaron como The Future Past Tour.

Además detallaron que "presentará canciones inéditas de nuestro álbum de estudio más reciente, Senjutsu, junto con un enfoque en Somewhere In Time de 1986, además de otros cortes clásicos".

Iron Maiden | ¿Cuándo y dónde parte la nueva gira?

La Doncella de Hierro se inclinó en esta oportunidad por partir en Europa, tarea para la que ya fijó seis destinos en el Viejo Continente:

- Junio 13 - Tauron Arena, Cracovia, Polonia

- Junio 19 - Hallenstadion, Zurich, Suiza

- Junio 24 - 3Arena, Dublin, Irlanda

- Junio 26 - Ovo Hydro, Glasgow, Escocia

- Junio 28 - First Direct Arena, Leeds, Inglaterra

- Junio 30 - AO Arena, Manchester, Inglaterra

- Julio 03 Motorpoint Arena, Nottingham, Inglaterra

- Julio 04 Utilita Arena, Birmingham, Inglaterra

- Julio 07 O2 Arena, London, Inglaterra

- Julio 11 Ziggo Dome, Amsterdam, Países Bajos

- Julio 13 Sportpaleis, Antwerp, Bélgica

- Julio 15 The Return of the Gods Festival, Milan, Italia