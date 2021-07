Iron Maiden confirma lanzamiento de su décimo séptimo disco

Iron Maiden lanzó la semana pasada su más reciente canción The Writing On The Wall y este lunes confirmó el lanzamiento del décimo séptimo disco en la carrera de la banda, el que ha sido bautizado como Senjutsu.

El título se traduce libremente del japonés como "tácticas o estrategias" y es el recipiente de 10 nuevos temas, con un poco más de 82 minutos de duración.

Este trabajo fue registrado en París, Francis, bajo la producción de Kevin Shirley y contó con la co producción de Steve Harris.

"Decidimos grabar en Guillaume Tell Studio en Francia nuevamente por que el lugar tiene una vibra relajada. Su ensamblaje es perfecto para nuestras necesidades; el edificio solía ser un cine y tiene un techo bastante alto así que hay una gran acústica", comentó Harris.

Y a ello añadió que "grabamos este disco de la misma manera que The Book of Souls en el sentido de que escribíamos una canción, la ensayábamos y la armábamos juntos de manera inmediata cuando estaba fresca en nuestras mentes".

"Hay unas canciones muy complejas en este álbum, lo que nos tomó mucho trabajo duro para crearlas de la manera exacta en que queríamos que sonaran, así que el proceso fue por momentos bastante desafiante, pero Kevin es grandioso capturando la esencia de la banda y creo que valió la pena el esfuerzo. Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar a que lo escuchen", selló el músico.

La portada del álbum una vez más fue creada por Mark Wilkinson, esta vez inspirada por una estética Samurai y acoplada a una idea concebida por el mismo Harris.

Senjutsu, de Iron Maiden, debutará el próximo 3 de septiembre en plataformas digitales, ademas de CD y triple vinilo.

Este es el tracklist que tendrá Senjutsu, de Iron Maiden:

1. Senjutsu

2. Stratego

3. The Writing On The Wall

4. Lost In A Lost World

5. Days Of Future Past

6. The Time Machine

7. Darkest Hour

8. Death Of The Celts

9. The Parchment

10. Hell On Earth