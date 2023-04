Yamila Reyna estuvo presente en el más reciente capítulo de Podemos Hablar, en donde se refirió al quiebre de su relación con el arquero Diego 'Mono' Sánchez, luego de la revelación de chats del futbolista con otra mujer.

"Yo viví una relación de muchísimo amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento", señaló sobre la infidelidad del arquero.

"Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, una relación de dos años donde respeté, amé sanamente, me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en los momentos más difíciles de su carrera, cuando lo echaron de Unión Española y cuando descendió el año pasado con Antofagasta", señaló.

“Yo estuve poniendo el hombro, y cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia, con 8 horas al aire, con el festival, su manera de pagarme fue con una traición“, revelando que se enteró por la prensa de la situación.

Descarta reconciliación

"Estoy viviendo el proceso, sé que después de esto voy a ser una mejor persona. Me voy retirando, me voy en paz, de saber que entregue todo de mi", añadió

Tras ser consultada sobre una posible reconciliación. "La puerta para mí está cerrada, por supuesto. Fueron muchas de veces de intentar recomponer, pero de puras palabras y pocas acciones. Yo merezco un amor más bonito".

Asimismo, agregó: “Rompió mi proyecto de vida, rompió mi ilusión, rompió el creer que de verdad existía un amor sano y grande y honesto”

"Para mí la infidelidad existe desde la mente para adelante y debería ser condenado, debería ser un delito ser infiel, porque el daño emocional que causaste en la otra persona y la forma en que rompes al otro es impagable”, expresó Yamila.

El nuevo video

En el espacio le preguntaron acerca del nuevo video que salió a la luz en donde salía su ex pareja bailando con otra mujer. Ella señaló que ese mismo día ellos habían tenido una conversación muy intensa.

“Una vez más demuestra su falta de integridad y su falta de valores. Hasta esa misma noche él me llamaba, me escribía, me insistía y tuvimos una conversación con mucho dolor, donde yo me mostré muy vulnerable ante el dolor de esta ruptura”, expresó.

"Duele romper una idea de familia, de planes, nosotros nos casábamos este año. Es un duelo, la muerte de algo. Haber visto esas imágenes ... él me terminó de matar con eso“, concluyó.

"El para mi hoy es una gran lección y la lección que me deja es que yo merezco un amor más grande", señaló Yamila.