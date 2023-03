La animadora argentina dio a conocer críticas que recibió por una reconciliación con su ex pareja.

Una de las animadoras más conocidas por la televisión chilena es Yamila Reyna, quien dio a conocer una situación bastante desagradable. Tras la publicación de unas fotografías con su ex pareja Diego Sánchez, la actriz, comediante y conductora, señaló recibir duras críticas por aquellas imágenes. Revisa lo que sucedió a continuación.

¿Qué mensajes ha recibido Yamila Reyna sobre volver con Diego "Mono" Sánchez?

A raíz de la conmemoración del 8M, la artista expresó que ha recibido mensajes de odio por su reconciliación y comunicó su opinión a través de redes sociales.

“Es mi decisión, es mi felicidad, o es mi elección, es mi problema, no es el tuyo”, comenzó diciendo.

“No nos critiquemos, a mí este último tiempo me han criticado. Que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que ‘yo te tenía allá arriba, porque pensé que eras empoderada’… o sea yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy”, comentó en el video que compartió en Instagram.

Luego, la animadora aprovechó para seguir respondiendo a quienes le han enviado mensajes de odio.

“Ayer recibí críticas de las mismas mujeres y a ellas les pregunto ¿Cuántas de todas las mujeres que me han criticado han terminado una relación?”, afirmó en su comunicado.

“Cuántas mujeres han decidido dar otra oportunidad? ¿Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con su ex? ¿Cuántas tienen la vida perfecta? ¿Cuántas saben como fueron o son las cosas en mi vida? ¿Cuántas conocen el proceso que estoy viviendo”, agregó.

Yo jamás he hablado del tema porque mi labor con ustedes es hacer bien mi trabajo y punto. Y por último ¿A quién le importa lo que haga con mi vida? que cada una viva su vida en su propia libertad. Yo jamás les he dicho como vivir la suya, tampoco les pido como vivir la mía”, concluyó.

Diego "Mono" Sánchez también alzó la voz

El futbolista también ocupó sus redes sociales para pronunciarse respecto a las críticas que han recibido como pareja.

“Por este medio quiero decirle a toda gente venenosa y que no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una “opinión” o algún “consejo” (que jamás hemos pedido y jamás pediremos no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta)”, comenzó diciendo.

“Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo y tampoco tienen porque saberlo”, agregó.

Además indicó que los mensajes de odio, los debe recibir él y no Yamila “Y para terminar le pido a toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo y no con Yamila, yo no tengo ni un problema en lidiar con gente de ese tipo. Espero que tengan linda tarde y una hermosa vida. Un abrazo a todos los reales”, sentenció de forma directa.