Wonder Girl: The CW traerá a la pantalla a la superheroína latina

Con el término de Arrow y el final de SuperGirl próximo a estrenarse, el mundo de los comics tiene espacio para una nueva adición.

The CW está desarrollando Wonder Girl, un drama de una hora sobre el personaje de DC Yara Flor, una carismática joven latina que desciende de un guerrero amazónico y un dios del río brasileño, informó Deadline. Tomando el nombre de "Wonder Girl", Yara usa sus nuevos poderes para luchar contra el mal y salvar el mundo de una posible destrucción, donde deberá enfrentarse a fuertes villanos que solo quieren destruirla.

El nombre viene del hecho que Flora estaría fuertemente inspirada por Wonder Woman, siendo ella una especie de versión más joven de la misma, con similares poderes y aspiraciones.



Dailyn Rodríguez, productora ejecutiva de la Reina del Sur, escribirá el proyecto, que será producida por Berlanti Productions.

Si se ordena la serie, Wonder Girl se uniría a una lista en rápida evolución de programas de Arrowverse y de superhéroes que se transmiten actualmente en The CW. Aunque el programa insignia Arrow terminó a principio de este año tras 8 temporadas, el canal aún cuenta con The Flash (que regresa para la temporada 7 en febrero), DC's Legends of Tomorrow (que regresa para la temporada 6 el 2021), Supergirl (que regresa para su sexta y última temporada en algún momento del 2021), Batwoman (que regresa para la temporada 2 con una nueva protagonista en enero), Stargirl (regresa para la temporada 2 en 2021) y el recién llegado Superman & Lois (que se estrenará en febrero). y Black Lighting (que regresa en febrero)