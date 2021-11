Poison Ivy está lista para llegar a Batwoman. La doctora de confianza de la protagonistas debutará próximamente como la gran villana de la nueva temporada y The CW adelantó el traje que llevará el icónico personaje.

Nicole Kang interpreta a Mary Hamilton en la ficción, la médico de cabecera de la super heroína con traje de murciélago, que en el capítulo más reciente de la serie fue infectada por una de las enredaderas de Pam Isley y ganó una nueva personalidad totalmente distinta y malvada en el proceso.

¿Cómo Mary se convierte en Poison Ivy?

Al ya no estar contenta con su papel secundario en el Bat Team, "Poison Ivy Mary usa sus nuevos poderes para levantarse, destacarse y expresar sus opiniones y deseos más profundamente enterrados, independientemente de quién o qué se interponga en su camino", señala la nueva descripción".

"Pero más le espera a Mary mientras su destino la entrega en la raíz de su nueva personalidad, cuando se da cuenta de que su poder floreció para dar vida a otro ... el botánico más infame y perdido de Gotham".

En un comunicado la showrunner del show, Caroline Dries, señaló: "Mientras observamos las consecuencias de las armas de Batman's Rogues esta temporada, queríamos hacer que algunos de estos 'trofeos' fueran personales para nuestro Bat Team, y Mary se sintió como el personaje ideal para pasar por una importante 'fotosíntesis".

“La parte divertida de hacer transferibles los poderes de cada villano es que podemos darle nuestro propio giro al personaje, este a través de la lente de lo que Mary crearía: algo elevado, divertido, moderno y sexy. Fue muy emocionante trabajar junto a Nicole mientras elegimos el color del cabello, el color de los ojos y, por supuesto, la ropa en sí. Pero no fue hasta que Nicole apareció en el set y mató por completo su actuación que el personaje de Poison Ivy/ Mary estaba completo".

Nicole Kang, que interpreta a Mary, y ahora también conocida como Poison Ivy, dijo que estaba muy feliz de evolucionar su personaje: “Estoy muy orgullosa de que Poison Ivy sea una villana asiática cuyo peligro no proviene de su extrañeza o su mística. En cambio, descubrimos sus motivaciones personales junto con las de OG Poison Ivy y las vemos entrelazarse de una manera orgánica y poderosa.

"Me siento muy honrada de ser una chica coreana en la fila detrás de THE Uma Thurman para interpretar la próxima acción en vivo de Poison Ivy. Con suerte, el futuro depara espacio para que otros como yo y más allá representen un personaje increíble. Por todo lo que me has dejado sentir, gritar y convertirme a través de ti, Poison Ivy, gracias".

El episodio "Double Trouble", traerá el regreso de Ryan (Javicia Leslie) se vuelve más complicada y se encuentra en medio de un enfrentamiento del Bat Team entre Luke (Camrus Johnson) y Mary. Mientras tanto, Alice (Rachel Skarsten) encuentra un nuevo compañero en su hermanastra, que se está transformando en una supervillana.

Revisa las nuevas imágenes de Nicole Kang convertida en "POISON IVY"