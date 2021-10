La actriz Ruby Rose reveló que lo pasó pésimo durante su paso por la serie de The CW Batwoman en donde era la protagonista y además hizo una denuncia en contra de la producción de la serie a través de sus redes sociales.

La artista acusó a los ejecutivos de conducta inapropiada y entornos laborales inseguros que dejaron a varias personas gravemente heridas según revela.

Durante el año 2020 y tras el fin de su primera temporada la actriz anunció su salida del espacio, por lo que el rol debió ser re-audicionado, tomando el papel la intérprete Javicia Leslie.

Los rumores sobre su salida de la dicción comenzaron a surgir rapidamente tras su partida, sin embargo la actriz nunca entró en detalle sobre los motivos, hasta ahora.

La denuncia de Ruby Rose

En sus historias de Instagram Rose comenzó señalando: "Ya es suficiente. Voy a contarle al mundo entero lo que realmente sucedió en ese set".

En su primera publicación, Rose apuntó a Peter Roth, presidente y director ejecutivo de Warner Bros.Television Studios, quién salió de la compañía el 2020.

"Peter Roth, eres el primero. Eres el Capítulo 1. No estoy segura de si te fuiste después de ser ascendido al puesto más alto porque no podías dejar de hacer que las mujeres jóvenes te vaporizaran los pantalones alrededor de la entrepierna mientras todavía usabas dichos pantalones o si te fuiste después de ponerme a un investigador privado a quien despediste tan pronto como el informe no se ajustara a su narrativa".

"De cualquier manera, cuando se trata de ti, ya hay un ejército esperándote", escribió.

"Para todos los que dijeron que era demasiado rígida con 'Batwoman', imaginen volver al trabajo 10 días después de esto. O todo el equipo y el elenco serían despedidos y que yo decepcionaría a todos porque Peter Roth dijo que no volvería a audicionar mi rol y yo perdí millones en el estudio (al lesionarme en su set). Es decir, ser el que le costó el trabajo a tanta gente”.

También reveló que no fue la única que sufrió lesiones en las filmaciones. “Un miembro del elenco sufrió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo y no nos dieron terapia después de ver cómo se le caía la piel de la cara, pero yo fui la única que le envió flores y tarjetas”, detalló. "Luego nos dijeron que teníamos que hacer una escena sin un minuto para procesar".

"Perdimos dos dobles de acrobacias, me cortaron la cara tan cerca del ojo en una acrobacia que podría haber quedado ciega".

La actriz además hizo una impactante denuncia. “Una mujer quedó tetrapléjica y trataron de culparla por estar en su teléfono, tanto que [The] CW ni siquiera la ayudó para empezar porque necesitaban 'investigar', así que tuvo que hacer un GoFundMe”, Rose acusó. "Ella es una asistente de producción, trabajan a través de sus teléfonos".

"Su accidente ocurrió porque nuestro programa se negó a cerrar cuando todos los demás lo hicieron debido a COVID".

La showrunner Caroline Dries también fue nombrada en la publicación. “No tiene corazón y quería que termináramos la temporada durante la pandemia y le dije que era una mala idea. Le dije que todos estaban demasiado distraídos.

“Comprobando constantemente las actualizaciones de COVID, comprobando amigos y viendo que 'Riverdale', 'The Flash' y 'Supergirl' ya se cerraron, sentí que algo malo pasaría y [Dries] tal vez visitó el set cuatro veces al año. INAUDITO."

También nombró a su compañero de elenco Dougray Scott, señalando que "lastimó a una doble femenina, le gritó como una pequeña pe*** y fue una pesadilla", continuó Rose. “Se iba cuando quería y llegaba cuando quería. Abusó de mujeres. Como protagonista de un programa, envié un correo electrónico pidiendo una política de no gritar, se negaron... "

Para terminar, ella dijo: “Por favor, queridos, queridos fans, dejen de preguntarme si regresaré a ese horrible programa, no regresaría por ninguna cantidad de dinero ni aunque me apuntaran con un arma en la cabeza. NO RENUNCIE. YO NO RENUNCIO. Arruinaron a Kate Kane y a Batwoman, no a mí ".

Warner Bros.Television, el estudio detrás del drama de CW Batwoman, emitió una declaración señalando que Rose de que fue despedida del programa como resultado de una investigación interna sobre "múltiples quejas sobre el comportamiento en el lugar de trabajo".

Revisas las publicaciones de Ruby en su cuenta de Instagram a continuación.