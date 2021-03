Ruby Rose reacciona a la nueva Batwoman: "Estoy muy feliz por ella"

Rube Rose la ex protagonista de Batwoman le envió los mejores deseos a través de redes sociales a quien la reemplazará en la serie de The CW, la actriz Wallis Day.

Recordemos que al final de la primera temporada de la serie, la ex actriz de Orange Is the New Black dejo la producción de manera abrupta. Durante la segunda temporada Javicia Leslie fue la encargada de tomar el rol protagónico de la ficción, quien interpreta a Ryan Wilder.

Sin embargo ahora, llega oficialmente la reemplazante del personaje de Rose. Kate Kane desapareció misteriosamente al final de la primera temporada, sin embargo en los últimos capítulos de la segunda se ha hablado sobre el destino de la heroína, quien resurgió en el episodio estrenado el 21 de marzo, cubierta de vendas e irreconocible.

"Wallis Day interpretará nuestra versión alterada de Kate Kane, y ella es una actriz increíble", dijo la showrunner Caroline Dries a TVLine. "Estoy emocionada de que ustedes vean el viaje que ella tendrá".

Rose respondió al tributo de un fan en Instagram a la OG Kate Kane adjuntando un comentario, diciendo: "Lamento no haber felicitado ayer a Wallis. Sabía sobre el casting de antemano y no sabía cuándo se emitió, así que lo olvidé. ¡Pero estoy feliz por ella! Veo todas las cosas en las que me etiquetan, con gente triste o preguntándose cómo me sentí ... Me siento genial, no tengo nada más que buenas vibraciones ".

Aunque se reveló que Kate Kane todavía está viva, todos (incluidos Alice, Sophie, Luke, Mary y Ryan) creen que está muerta, ya que recientemente se han recuperado partes del cuerpo que coinciden con su ADN.