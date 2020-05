Ruby Rose renuncia a ser "Batwoman" tras su primera temporada

Ruby Rose acaba de darle un golpe bajo a los fanáticos del Arrowverso, tras decidir renunciar a la interpretación de "Batwoman" en la serie que acaba de concluir su primer ciclo al aire.

La ahora ex protagonista de la ficción emitió un comunicado replicado por Variety, en el que indicó que "he tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada".

"Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en el programa tanto en Vancouver como en Los Ángeles", subrayó también la actriz en el texto.

Ruby Rose alcanzó a interprete a Kate Kane/Batwoman en 20 episodios de la primera temporada de la serie y en unos cuantos más relacionados con crossovers del Arrowverso.

Rose no ahondó en las razones que la llevaron a desprenderse del papel titular que jugaba en el show, pero antes de concluir lanzó: "estoy más que agradecida con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries por no solo darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan bellamente han creado".

"Gracias a Peter Roth y Mark Pedowitz y los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en el programa y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron que la primera temporada fuera un éxito. Estoy realmente agradecida", selló.

Rose tuvo unas duras sesiones de grabación y terminó lesionada cumpliendo con el trabajo, pero desde Variety indicaron que su salida "no tuvo nada que ver con su salud o la lesión".

El adiós de Ruby Rose a Kate Kane no implica el final definitivo de la serie, ésta continuará ya que Warner Bros, el estudio detrás de "Batwoman", y The CW se comprometieron a desarrollar una segunda temporada reclutando a una nueva protagonista.