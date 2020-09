Postergan de nuevo el estreno de "Wonder Woman 1984": Ahora debutará en Navidad

El panorama no luce bien para "Wonder Woman 1984": Warner Bros. acaba de posponer el estreno de la película con la superheroína debido a la lenta reapertura de cines en Estados Unidos, con ello la película no llegará a la pantalla el próximo 2 de octubre.

La información fue revelada por el The Wall Street Journal este viernes, después de que una de sus fuentes al interior del estudio indicó que las grandes firmas de Hollywood están preocupadas por la duda que provoca en el público la posibilidad de rebrotes y nuevos contagios por Covid-19 al asistir a los cines.

Por lo mismo, las bajas cifras de asistencia difícilmente justifican el estreno de un segundo blockbuster en el periodo de un mes, tras la llegada de "Tenet" a las salas que sí están abiertas.

Con esto, la secuela protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins verá la luz el próximo 25 de diciembre, según se indicó en un comunicado liberado por Warner Bros. y replicado por Variety.

El presidente del estudio, Toby Emmerich, indicó que "estamos muy orgullosos de la película y esperamos entregársela a las audiencias en Navidad".

En tanto que Jenkins indicó que "sé lo importante que es entregarles esta película en una pantalla grande cuando todos podamos compartir la experiencia juntos, por eso tengo la esperanza de que no les importará esperar un poco más".

"Con la nueva fecha en el día de la Navidad, no podemos esperar a pasar las vacaciones con ustedes", añadió la directora.