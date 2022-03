La cadena de televisión The CW acaba de renovar anticipadamente siete de sus series para el período 2022 – 2023.

"A medida que nos preparamos para la temporada 2022-23, estas series guionizadas, junto con las series alternativas que renovamos anteriormente, servirán como el comienzo de una base sólida utilizando algunas de nuestras series más vistas para que podamos construir para el próximo año y más allá", el presidente y CEO de The CW Network, Mark Pedowitz, en un comunicado a Decider.



¿Qué series renovó The CW?

- All American (Temporada 5)

- The Flash (Temporada 9)

- Kung Fu (Temporada 3)

- Nancy Drew (Temporada 4)

- Riverdale (Temporada 7)

- Superman & Lois (Temporada 3)

- Walker (Temporada 3)

Con esto The Flash se convertirá en la serie más extensa del Arrowverso hasta ahora, mientras que Riverdale continuará desarrollando sus peculiares historias. Hace poco, dos de los protagonistas de esta última producción, Lili Reinhart y Cole Sprouse, comentaron su intención de que la séptima temporada de la serie sea la última. Esto se contrapone a las declaraciones del showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, quien aseguró que todavía había un montón de "gas en el tanque”.

Estas producciones se suman a otras ya renovadas como Penn & Teller: Fool Us, Masters of Illusion y World's Funniest Animals.



¿Qué pasa con las otras series de The CW?

El anuncio dejó fuera a otras populares series de The CW, como 4400, All American: Homecoming, Batwoman, Charmed, DC's Legends of Tomorrow, DC's Stargirl, Dynasty, In The Dark, Legacies, Naomi y Roswell, New Mexico.

Sin embargo, esto no quiere decir que dichas producciones hayan sido canceladas, simplemente no se incluyen en la lista de renovaciones anticipadas. Se prevé que en mayo se dará a conocer más información al respecto.