El pasado domingo regresó Riverdale con la continuación de su sexta temporada. Si no has visto lo último de la serie, te advertimos que esta nota contiene spoilers. Si no quieres conocer esa información, te recomendamos no seguir leyendo.

Tras una pausa de tres meses, Riverdale volvió el fin de semana pasado con el estreno del sexto capítulo de la temporada 6. Y como es de costumbre con esta producción de The CW, las cosas están más peculiares que nunca. Por un lado, Archie y Betty adquirieron superpoderes, y Cheryl fue poseída por el espíritu de su antepasada, Abigail Blossom.

Cabe recordar que recientemente se estrenaron capítulos especiales de RiverVale, un mundo alterno que se originó tras una explosión en la casa de Betty y Archie. Finalmente, Jughead encuentra la forma de que los dos universos puedan coexistir. Pero ahora, los personajes deberán lidiar con las secuelas de los eventos ocurridos.



¿Qué esperar de la sexta temporada de Riverdale?

En conversación con Decider, el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, dio a conocer lo que los fans pueden esperar de lo que queda de esta temporada de Riverdale.

Antes que todo, Aguirre-Sacasa aseguró que “esto no es una realidad alterna”, haciendo referencia a las habilidades que ahora tienen Archie y Betty. “Es esta idea de que las viejas costumbres del viejo, viejo Riverdale, una época antigua en la que la magia y la superstición gobernaban la tierra, han resurgido”, explicó.

El showrunner remarcó que la decisión de darle super fuerza a Archi y la habilidad de ver auras malignas a Betty, está directamente relacionada con la personalidad de los personajes a lo largo de la serie.

En cuanto a Cheryl, Aguirre-Sacasa, dijo que Abigail, quien ahora posee al personaje interpretado por Madelaine Petsch, definitivamente tendrá sed de sangre en lo que respecta a los descendientes de los tres villanos que la quemaron en la hoguera, Archie, Betty y Jughead.

Pero también reconoce que habrá nuevas motivaciones cuando se encuentre con Toni y recuerde al amor de su vida, Thomasina. Abigail, en el cuerpo de Cheryl, verá la oportunidad de reencontrarse con Thomasina, en una época en que dos mujeres pueden estar juntas abiertamente, lo que no ocurría cuando se enamoraron siglos atrás.

¿Es esta la última temporada?

Indudablemente han aumentado los rumores sobre el fin de Riverdale, que ya lleva cinco años al aire. No obstante, Roberto Aguirre-Sacasa fue enfático al decir que “mientras la serie siga siendo significativa para la gente y la gente se involucre en ella, definitivamente hay gasolina en el tanque”.

Los nuevos capítulos de Riverdale se estrenan todos los domingos y en Chile se pueden ver en Warner Channel a las 23.00 horas.