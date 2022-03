Riverdale está a solo horas de regresar a la pantalla tras una extensa pausa de casi tres meses. Estos nuevos capítulos continuarán la historia desde el final de la quinta temporada. Sin embargo, parte del evento especial RiverVALE también se integran a la nueva entrega.

Recordemos que la ficción de The CW estreno en la pantalla una serie de capítulos extraordinarios llamado RiverVALE, que contó con cinco capítulos y se basó en leyendas urbanas, distintas películas de suspenso, además de estrenar el esperado crossover con The Chilling Adventures of Sabrina e incluir esperados regresos.

Estos sucesos paranormales tuvieron lugar en un universo alterno que se originó tras la explosión en la casa de Betty(Lili Reinhart) y Archie (KJ Apa).

Afortunadamente para los personajes, luego de que Jughead (Cole Sprouse) descubriera el misterio, ambos mundos podrán coexistir sin explotar. Los personajes olvidaron lo sucedido y continuarán con los eventos del episodio 19 de la quinta temporada.

Al final de la quinta entrega, Betty y Archie retoman su relación, pero no todo fue felicidad, ya que mientras se reconciliaban, ambos se dieron cuenta que había una bomba debajo de la cama del ex bulldog, cortesía de Hiram Lodge (Mark Consuelos) .

Este incidente tendrá consecuencias para todos los protagonistas, quienes nuevamente deberán reinventarse.

¿A qué hora se estrena la sexta temporada de Riverdale?

Los nuevos capítulos llegarán a la pantalla este domingo 20 de marzo y en Chile, los seguidores de la ficción podrán ver los nuevos capítulos en Warner Channel a las 23.00 horas.

Revisa el tráiler de los nuevos capítulos a continuación.