WandaVision | Elizabeth Olsen confiesa que su madre no sabía el nombre de su personaje

El miércoles, la estrella de WandaVision Elizabeth Olsen, apareció el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, y reveló que su madre, Jarnette Olsen, la ha estado llamando por el nombre de otro superhéroe de Marvel durante años.

"Mi madre me acaba de decir el otro día que me ha estado llamando la 'Bruja Roja' durante los últimos cuatro años, pero creo que he estado haciendo esto durante seis o siete", confesó la interprete de la Bruja Escarlata (Wanda Maximoff).

La actriz se unió al Universo Cinematográfico de Marvel el 2014 en la película Capitán América: El Soldado. "Acaba de enterarse de que me llaman la Bruja Escarlata la semana pasada", agregó Olsen. "Ella estaba como, '¿Por qué nunca me corregiste?' Y le dije: 'Pensé que estabas haciendo una broma. ¡No sabía que pensabas que era mi nombre!' ".

La estrella interpretó a Wanda Maximoff en Avenger: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Capitán América: Guerra Civil y Avengers: Endgame. Actualmente protagoniza la serie WandaVision basada en su personaje.

Sobre los cambios temporales de WandaVision la actriz señaló que su episodio favorito fue el que se enfocaba en los 70s. "Soy una niña

"Fue una gran alegría estar en el episodio de los 70 para mí, que fue nuestra gran referencia de Brady Bunch", agregó. "Lo que es tan divertido es que te permites apoyarte en lo cursi de todo, lo cual es muy divertido y no tienes esa oportunidad mucho".

WandaVision emite el noveno y último capítulo de la serie el viernes 5 de marzo.