"Viva la Pipol" se despide de pantalla entre lágrimas de sus animadores y lamentos de los espectadores

"Perdón, no puedo. Es mucho el cariño. Me cansa empezar de nuevo, todo", la frase es de Jean Philippe Cretton y no puede ilustrar mejor lo que ocurrió la mañana de este viernes, en que se emitió el último episodio del programa matinal "Viva la Pipol", tal como se anunció el miércoles pasado.

"Última edición de Viva la Pipol. Es un día muy extraño para todos, para el equipo, de sentimientos encontrados. Creo que llegué acá con todas las energías, pero algo me pasa al despedirme acá en este momento. Para mí ha sido un tremendo aprendizaje trabajar con este equipo", comentó también Pamela Díaz.

Cretton, junto con Felipe Vidal y Díaz, no pudieron evitar emocionarse y soltaron más de una lágrima durante las dos horas y media durante las que se extendió el espacio, donde revisaron diversos momentos que se vivieron en él.

Por su lado, Vidal resaltó que "El país cambió, nosotros estuvimos dos semanas fuera, hicimos un giro. Los que están en las cámaras, la gente del canal es maravillosa (…) en este canal recibí no solamente la posibilidad de comunicar, sino que también el cariño".

"Como equipo somos muy defensores de hacer televisión con emociones reales (…) no puedo", dijo Cretton evidentemente afectado, tanto así que tuvo que salir de pantalla, entre más lágrimas y en medio del apoyo de sus compañeros, antes de continuar.

Pero volvió y se esforzó nuevamente: "voy a hacer mi tercer intento. Lo que quería decir es que nosotros creemos muchos en una tele real, el equipo se ha conformado desde esa gran premisa".

"Nosotros hemos trabajado siempre reales, incluso fuera de cámara. Me veo muy afectado porque uno va masticando estos procesos más lento. En la tele cuesta mucho poder armar equipo, porque se desarman muy fáciles", postuló también.

Finalizó resaltando que "todos logremos una amistad, un cariño y que luego se vea interrumpido, da pena. Me da pena por los miles de chilenos que están en una situación similar, que se están quedando sin pega. Pero sólo me resta agradecer".

Esta fue la última publicación en el Instagram del programa:

La gente se plegó con el sentimiento de los presentes y lamentó que el programa se acabara, incluso hubo algunos más despistados que ni siquiera entendían lo que estaba pasando.

Estos fueron algunos de los lamentos de los espectadores que estuvieron atentos al final de "Viva la Pipol":

#VivaLaPipolCHV que pena que terminaron con el programa. El único matinal que veia. Los animadores eran los mejores de la televisión ������ — Alicia de la P (@alicia_karmen) December 6, 2019

#VivaLaPipolCHV @pamelafiera ella mañana estaba rebuena con JC y después Viva la pipol. Mal alli CHV — Migue R. Cereceda (@miguelrojasc) December 6, 2019

#VivaLaPipolCHV @Chilevision_cl Dejen de sacar programas,la lucha continúa si o si,por favor no queremos ver solamente en televisión a políticos nefastos que solo dicen siempre lo mismo queremos una televisión real!!! — soniamenesesg (@soniamenesesg82) December 6, 2019

Que lata que #VivaLaPipolCHV termine, era el único programa que soportaba ver en la mañana :( — A l i e n Genérico #638364 (@__mankeke) December 6, 2019

Felicitaciones @chilevision por sacar de la parrilla a uno de los programas que ayudaba a algunos a olvidarse de los problemas que están sucediéndome el país. Gracias totales #SacoWeas #VivaLaPipolCHV — eMrquezCl (@emrquzCl) December 6, 2019

#VivaLaPipolCHV lamentable que se termine, algunas veces los directivos toman malas acciones — Pablo Ruiz Santa Ana (@mrbarbacoa2011) December 6, 2019

#VivaLaPipolCHV es una pena que saquen el programa, solo espero que no llenen ese espacio con políticos rancios y flojos ...en fin TV de mierda!!! — kata (@katty12mar) December 6, 2019

Oye porqué se acaba el #VivaLaPipolCHV??? Era el único que exponía las cosas como son e invitaba a gente de todos los lados que nos representan más :( — Estefanía AC✊ (@TeamOreoLover) December 6, 2019

Grandes personas, un programa distinto #VivaLaPipolCHV �� aguante a todo el equipo ���� pic.twitter.com/3Ism0WSu1n — Megusta la TV (@megustalatv1) December 6, 2019

J.P esta muy mal y me tiene super mal verlo así... la noche es nuestra y viva la pipol servían para entretener, refrescarse un poco e informarse... se nota la unión y el amor de equipo. Son como el hoyo CHV #vivalapipolchv — Clao Rojo (@OliClao) December 6, 2019

Es el mejor programa de la TV �� Chilena #VivaLaPipolCHV #vivalapipol , se les va extrañar mucho ! �� pic.twitter.com/7QfiL4tppO — Debora Hernández Guerrero (@19Hernandezz) December 6, 2019

#vivalapipolchv mi hija nació Junto con el programa,con ustedes todas las mañanas nos acompañaron, hicieron más entretenidas nuestros días ,mientras los veía me sacaba leche , mudaba a mi Lú y me di cuenta lo buenas personas que son y auténticos , que triste que no sigan al aire — Daniela Rocío G.V. (@Danirogonve) December 6, 2019

#vivalapipolchv #vivalapipol

No se entiende que se acabe el programa...Pese a la contingencia mostraron un lado distinto en su linea un programa sincero...con opiniones diversas y personalidades exquisitas...�� — Clau Paez����❤�� (@Claudia94141665) December 6, 2019