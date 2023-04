Cuatro meses han pasado desde el accidente con la máquina quitanieves que casi le quitó la vida a Jeremy Renner durante el primer domingo del año en su casa en Estados Unidos.

Recientemente el actor dió su primera entrevista desde el accidente con la periodista estadounidense, Diane Sawyer, bajo el título “Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph”.

¿Cómo fue el accidente?

Actualmente se viralizó un video de la entrevista de Sawyer con Renner en dónde se puede ver más a detalles cómo fue la caída del actor desde la máquina quitanieves.

Hay que recordar que según lo detallado por Renner, el accidente se dió por salvar a su sobrino Alex en el momento en que ambos se encontraban remolcando un vehículo en la nieve, cuando la máquina comenzó a deslizarse sobre el hielo el actor preocupado sacó el pie y cayó de la cabina al suelo, momento en el que se da el accidente debido a que olvidó poner el freno de mano y fue arrastrado debajo del arado que pesa más de 6.300 kilos.

Puedes revisar el video a continuación:

Es importante mencionar que el accidente dejó al actor con ocho costillas rotas en 14 lugares, una cuenca ocular rota, una rodilla rota, un pulmón colapsado y su hígado perforado por una costilla.

Actualmente y luego de muchas cirugías el intérprete de Hawkeye en el UCM usa un bastón para caminar, esto gracias a que según lo dicho por los doctores el hecho de que Renner se mantuviera en forma lo ayudó a sobrevivir al accidente y además contribuyó a su proceso de recuperación.